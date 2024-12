L’albatros Wisdom, l’uccello più anziano al mondo, ha deposto un uovo alla veneranda età di 74 anni

Wisdom (a destra) durante il cambio di cova con il suo compagno. Foto di Dan Rapp



Sull'atollo di Midway, nel cuore dell'Oceano Pacifico, si sta scrivendo un nuovo capitolo della straordinaria storia di Wisdom, un albatros di Laysan femmina che, con i suoi 74 anni, è considerata l'uccello selvatico più anziano al mondo. Il 26 novembre scorso, Wisdom è stata infatti avvistata sull'isola di Sand, vicino al suo storico nido, insieme al suo nuovo compagno, intento a covare un uovo. Questa notizia, riportata dall'organizzazione Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge, non solo conferma ancora una volta l'incredibile longevità di Wisdom, ma sottolinea anche la sua capacità di continuare a riprodursi nonostante l'età avanzata.

Una vita da record perennemente in volo

L’ornitologo Chandler Robbins durante le operazioni di inanellamento a Midway nel 1966. Foto di USFFWS



Wisdom – che significa saggezza – venne marcata per la prima volta con un anello identificativo alla zampa che porta ancora oggi il codice Z333 nel 1956 dall'ornitologo Chandler Robbins, quando aveva almeno cinque anni, età in cui gli albatros iniziano a riprodursi. Da allora, la sua vita è stata monitorata anno dopo anno, scrivendo una storia straordinaria fatta di migliaia di chilometri percorsi in volo sopra l'oceano, tempeste affrontate e decine di pulcini allevati. Si stima infatti che Wisdom abbia allevato oltre 35 piccoli nel corso della sua vita (l'ultimo nel 2021) e percorso almeno 4,8 milioni di chilometri: l'equivalente di sei viaggi andata e ritorno tra la Terra e la Luna o circa 120 volte la circonferenza della Terra.

Wisdom e il suo nuovo compagno esprimono tutto il loro affetto poco prima che lei parta per il mare per nutrirsi. Foto di Dan Rapp



Gli albatros di Laysan (Phoebastria immutabilis), conosciuti come Mōlī in lingua hawaiana, sono infatti uccelli marini di grande resistenza. La loro apertura alare può superare i due metri e sono noti per la loro abilità nel volo planato o veleggiato, che permette agli uccelli di coprire enormi distanze in mare aperto sfruttando le correnti e senza quasi mai battere le ali. Nidificano tra le isole del Pacifico settentrionale e sono monogami, ovvero creano legami che durano tutta la vita. La loro riproduzione, però, è molto lenta: depongono un solo uovo ogni due anni circa, ma può capitare che non lo facciano per diverse stagioni. Le cure del pulcino sono condivise tra i genitori, che si alternano sia nella cova che nell'alimentazione.

Un uccello diventato leggenda

Gli albatros trascorrono buona parte della loro vita in mare aperto



La storia di Wisdom è diventata negli anni quasi leggenda, rappresentando un faro di speranza in un mondo in cui sempre più specie fanno fatica a sopravvivere. Gli albatros di Laysan, infatti, come tanti altri uccelli marini affrontano numerose minacce, tra cui l'inquinamento da plastica, la pesca intensiva e i cambiamenti climatici. La straordinaria longevità e la capacità riproduttiva di Wisdom offrono perciò diversi spunti sia per gli appassionati di natura e animali, che per gli scienziati che lavorano per comprendere e tutelare questi straordinari uccelli marini. La sua storia è parte di uno dei progetti di ricerca ornitologica più lunghi di sempre, che ha permesso agli esperti di studiare e proteggere l'intera colonia di Midway.

Wisdom (in primo piano) con il suo storico compagno Akeakamai scomparso nel 2022 fotografati nel 2015. Foto da Wikimedia. Commons



In tutti questi anni è sopravvissuta a uno tsunami, ha visto il suo anellino usarsi ed essere sostituito per ben sei volte ed è anche sopravvissuta all'ornitologo che per primo l'ha inanellata, scomparso nel 2017 a quasi 99 anni. Ma è senza dubbio per via della sua tenacia e della sua straordinaria storia personale che è riuscita a diventare non solo un'ambasciatrice per la sua specie, ma per l'intero regno animale, diventati grazie a lei un insieme di singoli individui, ognuno con le sue esperienze e la sua storia unica e irripetibile. Ora, tutti sono in attesa di una schiusa che darà il via a un nuova vita e una nuova sensazionale storia che riecheggerà ben oltre i confini del piccolo atollo hawaiiano.