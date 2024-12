La vita segreta dell’orso dagli occhiali, svelata dal collare con videocamera: amore sugli alberi e una dieta insolita

Una videocamera attaccata per uno studio al collare di un orso dagli occhiali svela in prima persona la vita segreta di questa rara e minacciata specie sudamericana: accoppiamenti tra gli alberi, abitudini alimentari inedite e tanto altro.

Un team di ecologi della Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, in Perù, in collaborazione con l'Osa Conservation negli Stati Uniti, ha scoperto dettagli inediti sulla vita dei rari e minacciati orsi dagli occhiali, grazie a una videocamera posizionata su un collare. Per ben quattro mesi, le riprese "effettuate" da un singolo individuo hanno svelato comportamenti mai documentati prima, tra cui un lungo e faticoso "corteggiamento" durato un'intera settimana. Il protagonista ursino di questo singolare studio, pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution, si chiama Chris e grazie a lui ora abbiamo una sguardo esclusivo e in prima persona sulla vita segreta di questa specie minacciata che vive sulle Ande.

Un orso con una videocamera al collo

L’orso dagli occhiali o andino (Tremarctos ornatus) è l’unica specie di orso del Sud America



Gli orsi dagli occhiali o andini (Tremarctos ornatus) sono gli unici orsi presenti in Sud America. Famosi per il caratteristico disegno chiaro intorno agli occhi da cui prendono il nome, trascorrono molto tempo sia terra, tra le foreste, che sugli alberi. Con i potenti muscoli delle zampe posteriori e gli artigli curvi, sono infatti abilissimi arrampicatori. Tra le loro particolarità c'è però anche la capacità di costruire delle "piattaforme rifugio" sugli alberi, utilizzate per riposare, mangiare e, come scoperto da oggi, per accoppiarsi.

In una delle regioni più remote delle Ande, la valle di Kosñipata, nel Perù sud-orientale, i ricercatori hanno applicato e poi recuperato un collare con videocamera a tre diversi individui, ma solo grazie a quello di Chris, rimasto attivo per ben 4 mesi, hanno potuto raccogliere migliaia di ore di video, svelando non solo abitudini quotidiane e comportamenti mai visti prima, ma anche momenti straordinari e molto intimi della sua vita che difficilmente possiamo osservare in altri modi.

Amore tra le fronde e abitudini alimentari inedite

Accoppiamenti tra gli alberi, abitudini alimentari inedite e infanticidio. La videocamera al collo di Chris ha svelato comportamenti inediti. Immagine da Ruthmery Pillco Huarcaya et al., 2024



Fino a oggi, gli accoppiamenti documentati degli orsi dagli occhiali si erano sempre verificati al suolo. Grazie a Chris, i ricercatori hanno invece osservato per la prima volta un accoppiamento su una piattaforma arborea. Le riprese mostrano Chris e una femmina impegnati in un "corteggiamento" lungo e faticoso, durato un'intera settimana: i due hanno condiviso momenti di socializzazione, qualche diverbio, cibo e relax, culminati alla fine in diversi accoppiamenti conclusi con successo.

Le immagini hanno anche svelato abitudini alimentari inaspettate. Chris è stato visto mangiare ortiche, un comportamento mai visto prima, ma anche una scimmia lanoso, l'unico caso documentato di consumo di primati. Ma soprattutto, in un evento sorprendente, Chris ha anche mangiato anche un cucciolo di orso. Quest'ultimo episodio segna il primo caso di infanticidio per questa specie. Gli scienziati ipotizzano che Chris abbia ucciso e mangiato il cucciolo di una femmina per indurla ad andare in estro, una strategia comune in altre specie di orsi.

Svelare i segreti di una specie minacciata

Gli orsi dagli occhiali sono minacciati dalla deforestazione e dal bracconaggio



L'orso dagli occhiali, purtroppo, è una specie seriamente minacciata di estinzione. Perdita di habitat, deforestazione e bracconaggio, hanno ridotto e isolato le popolazioni e la specie è stata quindi inserita nella categoria "Vulnerabile" della Lista Rossa IUCN. Ogni nuova scoperta sulla vita e le abitudini di questa specie elusiva e difficile da studiare, è quindi cruciale per comprendere meglio le sue esigenze ecologiche e comportamentali, e per sviluppare strategie di conservazione sempre più mirate ed efficaci.

Grazie alla tecnologia e alla dedizione dei ricercatori, il mondo nascosto di questi magnifici e iconici abitanti delle Ande si sta finalmente rivelando, permettendoci di ammirare la complessità delle loro vite. Ma un ringraziamento particolare va soprattutto a Chris: ora sappiamo tante cose in più sugli unici orsi del Sud America per merito suo. E magari riusciremo anche a proteggerli meglio per assicurare anche alle future generazioni di poter osservare questi meravigliosi plantigradi.