La tempesta porta a riva un cucciolo di foca rimasto orfano: i suoi fratellini non sono sopravvissuti

Dopo una tempesta in Scozia, una cucciola di foca orfana è stata salvata dai volontari del British Divers Marine Life Rescue. Pesava appena 10,5 kg e i suoi fratellini non erano sopravvissuti. Altri cuccioli in difficoltà sono stati soccorsi a Elie e nel Suffolk, dove uno era stato attaccato da un cane.

Dopo giorni di forte maltempo che hanno colpito duramente le coste della Scozia, una piccola cucciola di foca è stata ritrovata sola sulla spiaggia, lontana dal mare e senza più la sua mamma. Intorno a lei c'erano molti altri cuccioli senza vita, morti a causa della violenza della tempesta. La cucciola di foca, ormai allo stremo e infreddolita, pesava appena 10,5 chilogrammi ed era così piccola che non aveva ancora i denti.

Il salvataggio della foca

Fortunatamente, un passante ha notato la scena e ha subito contattato il numero verde del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), associazione scozzese che si occupa di tutela dei mammiferi marini. I soccorritori si sono recati immediatamente sul posto per prestare le prime cure alla foca. L'animale è stato sollevando con cautela la piccola e trasportato al centro New ARC per le prime visite.

La cucciola di foca al momento del recupero



Successivamente, l’animale è stato trasferito al centro specializzato di Fishcross, dove ha potuto ricevere le cure necessarie per rimettersi in sesto. Durante il tragitto, nonostante la stanchezza, la piccola ha sorpreso il team con una “serenata”, una serie di vocalizzi che hanno commosso i soccorritori.

Non solo spiaggiamenti: i pericoli per i cuccioli di foca

Nei giorni seguenti, un’altra segnalazione è stata inviata al British Divers Marine Life Rescue: un cucciolo di foca in difficoltà era stato avvistato sulla spiaggia di Elie, sempre in Scozia. Anche in questo caso, i volontari si sono precipitati sul luogo trovando un esemplare esausto di circa 14 chilogrammi, affetto da parassiti polmonari. L’animale è stato portato al centro della Scottish SPCA, dove ora viene seguito da specialisti che monitorano la sua ripresa e le condizioni respiratorie.

Un ulteriore intervento ha avuto luogo il 7 ottobre nel Suffolk, dove un giovane esemplare di foca è stato trovato in grave pericolo mentre un cane lo stava attaccando. I medici dell'associazione sono riusciti a mettere in salvo il piccolo e a trasportarlo presso la Suffolk Seal Rescue Unit (SSRU), dove ha trascorso la notte sotto osservazione, e la mattina successiva è stato trasferito alla RSPCA East Winch per cure veterinarie approfondite.