La proposta di legge a New York: congedi retribuiti per stare vicino agli animali domestici

Un consigliere comunale di New York ha presentato una proposta di legge per far sì che le persone che convivono con animali domestici abbiano diritto a permessi retribuiti sul lavoro per curare il loro cane o gatto.

Si chiama Shaun Abreu, è un consigliere comunale della città di New York, e la sua proposta – se fosse trasformata in legge – potrebbe passare alla storia: consentire ai dipendenti di poter prendere dei giorni di riposo retribuiti per curare gli animali domestici con cui si convive.

Il politico democratico, che vive con due gatti che ha adottato da un rifugio locale, ha deciso di prendere questa iniziativa dopo aver raccolto storie su persone che non sono potute essere vicine ai loro cani o gatti durante momenti difficili come malattie che hanno portato poi i compagni animali alla morte.

Di lui e della sua proposta se ne sta discutendo molto non solo sui media locali ma in tutto il Paese, in una nazione come gli Stati Uniti in cui la presenza degli animali domestici è particolarmente diffusa nelle case: due su tre, secondo l'American Pet Products Association.

Ciò che Abreu propone è di estendere i diritti contenuti nell'Earned Safe and Sick Time Act, ovvero la legge che consente ai dipendenti di prendersi un giorno di ferie per prendersi cura di se stessi o dei familiari anche a chi appunto convive con un animale domestico. Non è stato specificamente indicato quali specie rientrano nell'ipotesi ma l'interpretazione comune sui media americani è che ci si riferisca solo ai cani e ai gatti.

Sensibile al tema animali ma attento anche a badare agli interessi delle persone citando nelle sue sortite sui giornali ricerche sul benessere che gli esseri umani traggono dalla convivenza con altre specie, il consigliere di New York si era già speso per altre cause animaliste. Aveva infatti sostenuto le "Flaco's Laws", ovvero politiche a favore della fauna selvatica per proteggere gli uccelli, in particolare, dalla vita in una città in cui gli uomini hanno costruito enormi grattacieli dove quotidianamente si schiantano i volatili e anche relativamente alle tecniche per gestire la popolazione di ratti.

Il nome del pacchetto di proposte di legge, infatti, prende spunto da come era stato chiamato un gufo, Flaco appunto, che era volato via dalle gabbie dello zoo di New York diventando un beniamino per i newyorkesi che lo vedevano volare in città ma che è morto proprio finendo contro uno dei tanti altissimi palazzi della città americana e nel corpo del quale, come se non bastasse, erano poi stati trovati residui dei potenti veleni che vengono utilizzati per la derattizzazione.

La proposta del consigliere punta anche a svuotare i canili della città che sono pieni di cani abbandonati anche a causa del post pandemia da persone che poi, dovendo tornare al lavoro, non hanno saputo più come relazionarsi con le necessità degli animali. Il senso di questa riflessione è che così si possano favorire le adozioni consapevoli andando a supportare le famiglie e le persone con benefit che riguardano la relazione con quello che deve essere considerato al pari di un componente umano della famiglia.