La nuova vita della leonessa Sara in Sudafrica dopo esser stata salvata in Libano

La cucciola di leone Sara è stata salvata dai raid in Libano, dove è stata trovata grazie ai video sui social. Qui viveva in cattività tenuta alla catena e mostrata come attrazione sui social. Ora avrà una nuova vita in un santuario per animali in Sudafrica grazie agli attivisti che l'hanno salvata.

La cucciola di leone Sara avrà una nuova vita in un santuario per animali in Sudafrica dopo gli abusi subiti in Libano. Sara è una leonessa di cinque mesi che ha trascorso i primi mesi della sua vita come "animale da compagnia". La sua prigionia è stata scoperta dagli attivisti dell'associazione Animals Lebanon che sono riusciti a salvarla per donarle una nuova occasione.

«Lavoriamo senza sosta per salvare gli animali dalle zone di guerra e aiutare le famiglie sfollate con i loro animali, abbiamo anche lottato instancabilmente per ottenere la libertà di Sara».

La storia di Sara, dallo sfruttamento sui social ai soccorsi

La storia di Sara è diventata virale quando è stato diffuso sui social un filmato che la ritraeva in catene. Quel video è stato inviato da una persona all'altra su TikTok fino ad arrivare all'attenzione delle Forze dell'Ordine. Nonostante un primo intervento della Polizia, la persona che l'aveva imprigionata illegalmente ha continuato a mostrarla, ma un nuovo intervento con il supporto degli attivisti ha permesso di riscrivere la storia di Sara.

«La cucciola ora è al sicuro nel santuario», hanno spiegato agli attivisti con un video diffuso sui canali social nel quale hanno raccontato le difficoltà di far uscire la leonessa in un paese devastato dalla guerra. Animals Lebanon ha quindi coinvolto persone e organizzazioni in tutto il mondo come Shared Earth Foundation e Humane Society International che hanno fornito i fondi per rendere possibile tutto questo.

«Tutte le compagnie aeree avevano smesso di volare in Libano, i passaggi via terra per la Siria erano stati bombardati e Sara è rimasta intrappolata per due mesi. Dopo settimane di pianificazione, è stata condotta di notte in un porto a nord di Beirut. Ha iniziato il suo viaggio di 6 ore e mezzo verso Cipro con una imbarcazione privata, mentre a Beirut continuavano i bombardamenti. Eravamo lontani dal Libano prima dell'alba».

La nuova casa in Sudafrica dopo il salvataggio in Libano

Due voli e 33 ore dopo, Sara è stata liberata nella sua nuova casa: il Drakenstein Lion Park, un santuario per leoni vittime dello sfruttamento umano. La struttura si trova nel distretto di Cape Winelands, in Sudafrica.

Andare così lontano dal luogo in cui Sara si trovava era necessario perché non esistono molti luoghi al mondo che possano garantire il benessere dei grandi felini nati in cattività, e il Drakenstein Lion Park è una di queste. È stato fondato nel 1998 per offrire ai leoni in difficoltà un rifugio dove vivere in sicurezza, al riparo da abusi e dalle persecuzioni dell'essere umano in un contesto che si avvicina a quello naturale.

Qui trovano riparo tutti quegli animali che non possono più tornare alla vita in natura, proprio come Sara. Gli animali selvatici nati in cattività non hanno la capacità di cavarsela autonomamente nel loro habitat, l'unica possibilità per queste vite è una condizione di semi-libertà all'interno dei recinti dei santuari.