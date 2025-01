La complicata vita amorosa dei piccoli pinguini blu, tra fedeltà, tradimenti e divorzi

Dietro l'immagine romantica dei pinguini come simbolo di amore che dura tutta la vita, si nascondono storie complesse e intricate, che raccontano fedeltà, tradimenti e divorzi. Un nuovo studio dimostra che i pinguini blu cambiano spesso partner per tentare di ottenere maggior successo riproduttivo, concedendosi anche qualche "scappatella"

Una coppia di pinguini minori (Eudyptula minor) nel proprio nido



Le spiagge di Phillip Island, in Australia, ospitano la più grande colonia al mondo di pinguini minori o blu (Eudyptula minor), con circa 37.000 individui. Ogni sera, migliaia di persone si radunano qui per assistere all'ormai celebre "Penguin Parade", osservando questi incredibili uccelli marini tornare in massa ai loro nidi dopo un'intera e faticosa giornata trascorsa in mare aperto alla ricerca di cibo. Ma dietro le quinte di questo rilassante spettacolo della natura si nascondono storie complesse e intricate: la difficile e turbolenta vita amorosa dei pinguini, fatta di fedeltà, tradimenti e divorzi.

Il lato complicato dell'amore tra pinguini

Il pinguino minore è la specie più piccola al mondo e si riproduce esclusivamente in Australia e Nuova Zelanda



Contrariamente all'immagine romantica dei pinguini come simbolo di amore che dura tutta la vita, la realtà è sempre ben più complessa. Secondo uno studio condotto dalla Monash University e dai ricercatori del Phillip Island Nature Parks, infatti, non tutti i pinguini rimangono fedeli al proprio partner per sempre. Dopo una stagione riproduttiva poco fruttuosa, molti scelgono di rischiare e cambiare "coniuge", nella speranza di aumentare il proprio successo riproduttivo nella stagione successiva, ovvero avere più figli.

Lo studio, pubblicato su Ecology and Evolution, ha analizzato il comportamento di circa mille coppie di pinguini nell'arco di 13 stagioni riproduttive e sono stati registrati quasi 250 divorzi. Secondo Richard Reina, autore principale dello studio, le dinamiche di coppia di questi uccelli sono strettamente legate al contesto ambientale e al successo riproduttivo, che influenzano pesantemente le scelte sentimentali dei pinguini.

«In tempi favorevoli, i pinguini tendono a restare con il proprio partner, anche se non mancano occasionali "scappatelle". Ma dopo una stagione riproduttiva deludente, molti cercano un nuovo compagno per migliorare le proprie possibilità», ha spiegato Reina. Si tratta però di una decisione molto rischiosa, che può anche peggiorare il successo riproduttivo nella stagione successiva, proprio per questo i divorzi possono diventare un importante indicatore dello stato di salute di una colonia.

Divorzi e successo riproduttivo: la monogamia rimane la scelta più sicura

Normalmente, i pinguini tendono a restare con il proprio partner, anche se non mancano occasionali "scappatelle". Ma dopo una stagione riproduttiva scarsa, molti cercano un nuovo compagno per migliorare le proprie possibilità



Gli autori hanno infatti scoperto che il tasso di divorzio tra i pinguini è un indicatore del successo riproduttivo dell'intera colonia molto più affidabile rispetto ad altri fattori o variabili, come i cambiamenti ambientali o nella disponibilità delle risorse alimentari. Infatti, stagioni con un tasso di divorzi più basso corrispondono a un maggiore successo riproduttivo della colonia: la monogamia e una vita di coppia più stabile, rimane quindi la strategia più sicura e affidabile.

Andre Chiaradia del Phillip Island Nature Parks, coautore dello studio, ha infatti spiegato come questi risultati evidenzino l'importanza delle dinamiche sociali nella conservazione di questi pinguini, che sono tra le altre cose la specie più piccola al mondo: «Il tasso di divorzi è strettamente legato al successo riproduttivo, più di quanto lo siano altri fattori ambientali. Questo sottolinea quanto sia cruciale considerare le relazioni sociali dei pinguini nella progettazione di strategie di conservazione».

Un passo avanti per la conservazione

Il numero di divorzi può aiutare a capire l ostato di salute dell’intera colonia. Le stagioni con un tasso di divorzi più basso corrispondono a un numero maggiore di nuovi nati



Il progetto, frutto di una collaborazione di lunga data tra la Monash University e il Phillip Island Nature Parks, rappresenta quindi un importante contributo per la conservazione di questa piccola specie diffusa solo i nAustralia e Nuova Zelanda. Matt Simpson, altro coautore dello studio, ha sottolineato il valore pratico di questo lavoro: «Sono orgoglioso di aver contribuito alla conservazione di questi uccelli straordinari, aiutando a identificare modelli che indicano lo stato di salute delle loro popolazioni. È stato un progetto lungo, ma estremamente gratificante».

Le nuove scoperte sull'intricata vita amorosa di questi piccoli pinguini offrono una prospettiva più chiara e nitida su come la vita sociale e i fattori ambientali interagiscano tra loro per influenzare il comportamento e il successo riproduttivo di una colonia. La capacità di sapersi adattare e prendere decisioni così difficili e anche molto rischiose, come appunto scegliere divorziare e cambiare partner, ci ricorda anche quanto sia intricata e complessa la vita animale e quanto possa essere complicato l'amore, anche per i pinguini.