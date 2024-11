In Indonesia è nato un raro elefante di Sumatra, la sottospecie più minacciata di tutte

In Indonesia è nata una femmina di elefante di Sumatra, la più piccola e minacciata delle tre sottospecie esistenti di elefante asiatico. Vive solo sull'isola da cui prende il nome, dove ne rimangono meno di 3.000 individui in natura a causa della deforestazione, dell'espansione umana e del bracconaggio.

In Indonesia è nato un raro cucciolo di elefante di Sumatra, una sottospecie di elefante asiatico in pericolo critico di estinzione. Si tratta di una femmina, ancora senza nome, accolta dalle autorità locali e dagli esperti che lavorano ogni giorno per assicurare un futuro a questi pachidermi come una piccola nuova speranza per la conservazione dei minacciati elefanti di Sumatra. La cucciola è venuta al mondo lunedì scorso nel parco naturale Buluh Cina, nella provincia di Riau, situata nella parte centrale dell'isola indonesiana.

Gli elefanti di Sumatra sono considerati "In pericolo critico" all'interno della Lista Rossa IUCN delle specie minacciate. Secondo le ultime stime, sull'isola ne restano solamente tra i 2.400 e i 2.800 individui e sono per questo considerati gli elefanti a maggior rischio d'estinzione di tutta l'Asia. Ogni nuova nascita, anche quelle in contesti di semilibertà come questa, rappresenta quindi un piccolo passo in avanti per la tutela di questi minacciati mammiferi.

L'elefante di Sumatra, il più piccolo e minacciato di tutti

L'elefante di Sumatra (Elephas maximus sumatranus) è la più piccola e minacciata delle tre sottospecie esistenti di elefante asiatico. Vive esclusivamente sull'isola da cui prende il nome, mentre le altre due – l'elefante indiano (E. m. indicus) e quello dello Sri Lanka (E. m. maximus) – hanno invece una distribuzione e una popolazione complessiva molto più ampie, pur essendo considerate comunque in pericolo. A rendere più complicata la sua tutela è infatti anche la limitata distribuzione geografica, che amplifica le minacce presenti sull'isola.

Sumatra, come accaduto in tante altre zone dell'Indonesia, ha subito negli ultimi decenni una drammatica deforestazione per far posto a insediamenti umani, nuove aree agricole e piantagioni di palma da olio. La distruzione dell'habitat ha quindi ridotto drasticamente lo spazio vitale per gli animali, aumentando allo stesso tempo gli incontri e i conflitti con le attività umane e quindi uccisioni e avvelenamenti. Anche il bracconaggio per l'avorio, continua a rappresentare un serio pericolo.

Una nuova speranza per il futuro della sottospecie?

La piccola elefantessa è figlia di una femmina di 24 anni di nome Ngatini e di un maschio di 25 anni chiamato invece Robin, ha detto ad AFP Genman Suhefti Hasibuan, a capo dell'agenzia locale per la conservazione della natura. La cucciola pesa già 104 kg ed sana, vivace e alla continua ricerca del latte materno, ha aggiunto sempre Hasibuan. Anche le autorità indonesiane hanno elogiato questa nuova nascita, definendola una buona notizia per la conservazione della specie.

Lo scorso anno, erano nati altri due cuccioli all'interno del parco nazionale di Way Kambas, una delle più importante aree protette dell'Indonesia. Tuttavia, il governo e le autorità locali, nonostante gli sforzi, non sembrano aver trovato strategie efficaci per ridurre le minacce e risolvere i conflitti con le attività umane che tutt'ora continuano a spingere sempre più verso l'orlo dell'estinzione questa sottospecie. Le nuove nascite, da sole, non bastano ad assicurare un futuro agli ultimi elefanti di Sumatra.