In “equilibrio psichico” e vaccinati: il regolamento per l’accesso dei cani a Palazzo Madama

Tra gli obblighi contenuti nel regolamento stilato dai Questori lo scorso 28 dicembre per l'accesso a Palazzo Madama ai cani si prevede l'obbligo di avere con sé la museruola, l'interdizione di uscita e entrata dagli ingressi principali, l'aver stilato un'assicurazione e essere in regola con le vaccinazioni.

Si avvicina il giorno in cui in Senato potranno entrare anche i cani, a seguito dei loro umani di riferimento o, forse, meglio dire che questi ultimi saranno accompagnati dai loro quattro zampe ma solo a determinate condizioni.

Non c'è ancora una data certa per il "nulla osta": si parla di un paio di settimane ancora, in attesa che alcune norme siano attuate, ma sono emerse le regole contenute nel regolamento stilato dai Questori lo scorso 28 dicembre per l'accesso a Palazzo Madama.

Il testo è composto da sette articoli e specifica che l'accesso riguarda solo i cani di proprietà dei Senatori in carica, dei dipendenti del Senato e dei collaboratori di un parlamentare.

Ma i cani invece come devono essere "equipaggiati"? Prima di tutto devono essere dotati del cosiddetto "passaporto europeo" da cui risultano le vaccinazioni e la relativa libertà di movimento dipende dalla taglia.

I "piccoli", infatti, come se entrassero su un aereo, devono essere all'interno di un trasportino; i "medio grandi" invece possono essere condotti al guinzaglio. Bisogna portare con sé sempre la museruola e tutte le persone di riferimento si devono preoccupare di avere stipulato un'assicurazione sull'animale. Senatori e altri soggetti ammessi, inoltre, hanno l'obbligo di provvedere a pulire qualora il cane espleti all'interno della Seconda istituzione dello Stato i suoi bisogni e se si vive con più cani è possibile portarne solo uno.

Non tutte le aree del Senato sono aperte e a "misura di cane": divieto d'entrata o d'uscita infatti è stato stabilito dal portone principale di Palazzo Madama e "salva diversa indicazione" non si può passare nemmeno attraverso il portone di Piazza San Luigi dei Francesi.

Ciò che è più interessante, lì dove le precedenti regole sono legate alla civile convivenza in generale che viene preservata quando ci sono persone con animali e altre che non ne hanno, è un aspetto su cui evidentemente si è fatta una riflessione anche sull'aspetto caratteriale dei singoli cani. Il Senatore infatti che voglia portare il suo Fido con sé deve fornire una "certificazione veterinaria" che non solo certifica lo stato di buona salute dell'animale ma che contenga una valutazione comportamentale rispetto "al suo equilibrio psichico".