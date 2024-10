In arrivo stalli per i cani dei pazienti del Policlinico San Martino di Genova: «Così agiamo per il benessere di tutti»

All'ospedale San Martino di Genova saranno creati venticinque stalli per ospitare i cani dei pazienti. La direttrice degli affari generali dell'ospedale in questa intervista ci spiega perché ha deciso di partecipare a questo progetto pilota innovativo in Italia.

Presto all'ospedale San Martino di Genova saranno creati venticinque stalli per ospitare i cani dei pazienti. La struttura sorgerà su un'area di proprietà del Policlinico data in comodato d'uso all'associazione Humanitas Clelia Lombardo Di Gambatesa che si occuperà di gestire i cani con i propri volontari.

L'iniziativa si chiama “Pet's Family House – Animals in Hospital” ed è un progetto pilota avviato in pochissime regioni italiane: Piemonte, Molise e Calabria, e adesso anche in Liguria.

Il progetto all'ospedale San Martino

«Le persone che vivono con animali sono così affezionate che in fase di ricovero la preoccupazione per la loro collocazione incide sul loro stato d'animo», ci spiega Nadia Rosmino, direttrice Affari generali del Policlinico San Martino di Genova.

Quasi il 40% degli italiani vive con cani e altri animali domestici. In caso di ricovero moltissimi non sanno dove e a chi lasciare il proprio compagno animale, e spesso sono costretti a pagare un prezzo molto alto per stalli e pensioni. A ciò si aggiunge il caso dei pazienti di lunga degenza che spesso rischiano di non vedere il proprio cane anche per mesi. Queste situazioni influiscono sul benessere di persone già fragili compromettendo la guarigione.

Con lo stallo interno all'ospedale invece le persone sanno che il loro animale non è distante, e come sottolinea la direttrice potranno anche andare a trovarlo: «Grazie alla struttura, i pazienti avranno la possibilità di sapere di gestire il proprio animale di affezione durante il processo di cura, compatibilmente con il loro stato di salute».

Il progetto ha avuto i via libera fondamentali, mancano solo le ultime finalizzazioni: «La pratica è in avanzato stato di lavorazione. Da parte nostra e degli altri enti interessati c'è l'ok per partire subito, ma non ci sono ancora tempi certi».

Le spese di realizzazione e gestione del progetto, comprese quelle di manutenzione sono a carico dell'associazione, mentre il Policlinico ha dato la disponibilità di un'area: «Si tratta di un terreno non utilizzato e speriamo abbia un impatto positivo sul benessere di tutti», sottolinea Rosmino.

Al momento sono previsti solo venticinque stalli nell'ambito di un progetto pilota che con il tempo potrebbe ampliarsi permettendo così a un maggior numero di persone di usufruire di un servizio fondamentale.