Il video virale del coccodrillo che “finge di annegare per attirare umani”, l’esperto spiega cosa fa davvero

Un video diventato virale sui social mostra un coccodrillo che secondo gli utenti fingerebbe di annegare per attirare le persone in acqua. Gli esperti però smentiscono con decisione questa ipotesi nata per gioco sui social e amplificata dal timore delle persone verso questi rettili.

Un coccodrillo finge di annegare per attirare in acqua prede umane. È questo che alcuni utenti sostengono di vedere nel video girato nel río Barito, uno dei fiumi più grandi del Borneo indonesiano.

Le immagini sono diventate immediatamente virali sui social dove è stato condiviso molte volte con la stessa ipotesi: un coccodrillo finge di annegare per indurre le persone a entrare in acqua con lo scopo poi di divorarle. In realtà il comportamento insolito del coccodrillo ha una ragione, come spiega l'erpetologo e ricercatore del Cnr Antonio Romano, e ovviamente non si tratta di una strategia per predare le persone.

Le immagini del coccodrillo che "finge di annegare": cosa mostra il video

Nel video virale sui social si vede un coccodrillo che più volte gira su sé stesso nell'ampio Barito, il secondo fiume più grande dell'Indonesia che si trova sull'isola di Borneo. Qui i coccodrilli sono di casa, compreso il coccodrillo marino, il più grande rettile vivente.

Le immagini mostrano un comportamento decisamente inconsueto: l'animale si dibatte in acqua, proprio come se stesse annegando. A più riprese le zampe e anche il capo escono dall'acqua come se il corpo fosse tirato giù. Secondo gli utenti però questa potrebbe essere una strategia dell'animale per attirare un uomo in acqua e farne una preda, e il primo indiziato è proprio il coccodrillo marino, molto temuto nella regione.

«Il rio Barito attraversa un'area molto ampia, quindi potrebbe trattarsi di un coccodrillo marino (Crocodylus porosus) se le immagini sono state riprese non lontano dalla costa fino a qualche chilometro verso l'interno, se invece ci troviamo in aree ancora più interne potrebbe trattarsi del tomistoma, conosciuto anche come "falso gaviale" (Tomistoma schlegelii)», spiega Romano.

L'anomalia di questo avvistamento, unito al timore delle persone nei confronti dei coccodrilli e di quello marino in particolare, hanno contribuito a diffondere il video accompagnato da una teoria tanto insolita quanto errata.

Perché il coccodrillo si dibatte così, l'esperto: «Non sta imitando una persona che annega»

«Quello che è certo è che non sta imitando una persona che annega – sottolinea l'esperto – Negli animali si possono osservare spesso comportamenti anomali o inconsueti, ma questa ipotesi non è plausibile. In primis perché se attuata dovrebbe potare a dei risultati, cosa che chiaramente non avviene. Inoltre, dovrebbe essere osservata decine e decine di volte, anche questo non si è mai verificato».

Dal breve filmato è impossibile dire esattamente cosa stia accadendo al coccodrillo sotto la superficie dell'acqua, esiste però un ampio ventaglio di possibilità: «Potrebbe trattarsi di un danno neurologico: il coccodrillo non sta bene e questo gli impedisce un normale movimento natatorio, ed effettivamente sembra un comportamento agonizzante. Oppure ha una preda tra le fauci: i coccodrilli in queste situazioni possono muoversi in questo modo per alcuni secondi per tramortire la vittima. Infine, non è da escludere che possa avere la coda incastrata e stia tentando di liberarsi».