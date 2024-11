Il soldato dopo 3 anni riabbraccia il cane con cui era andato in Iraq: la storia di Payton May e Yyacob

Il soldato dell'esercito statunitense Payton May dopo tre anni ha finalmente riabbracciato il cane Yyacob. Insieme avevano trascorso 9 difficili mesi in Iraq, e poi erano stati separati, ora si sono finalmente ricongiunti.

Il soldato dell'esercito sttatunitense Payton May dopo tre anni ha finalmente riabbracciato il cane Yyacob che lo aveva accompagnato nella sua missione in Iraq. I nove lunghi mesi trascorsi insieme in un contesto tanto difficile aveva cementato il loro rapporto, e la separazione al termine della missione è stata straziante, ma una sorpresa inaspettata nel Giorno del Ringraziamento ha permesso ai due di ricongiungersi per sempre.

La storia del soldato e del suo cane: un legame indissolubile

La storia inizia nell'autunno del 2021, quando il sergente maggiore dell'esercit Payton May, all'epoca 26enne, viene inviato in Iraq come addestratore cinofilo dei cani dell'esercito. È la sua prima missione all'estero in questa veste e subito la solitudine si fa sentire, ma come ha dichiarato in una lunga intervista alla Cnn, i cani diventano subito la sua ancora di salvezza: «Vedono il meglio e il peggio di te. Sono lì quando vai a dormire, sono lì per te quando ti svegli… Ti danno uno scopo».

Come addestratore cinofilo May si occupa di un gran numero di cani, ma con uno costruisce un rapporto speciale: Yyacob, è un Pastore Belga Malinois di quattro anni dal carattere irrequieto e giocoso. È amore a prima vista.

May e Yyacob imparano a conoscersi e restano insieme per tutti i nove mesi della missione, compreso il Ringraziamento di tre anni fa, nella stanzetta che condividevano all'interno della base militare. Il loro compito ufficiale è quello di pattugliare l'area e controllare chiunque entrasse nella base, ma per il soldato, Yyacob è soprattutto una bolla di normalità in un luogo dove non c'è nulla di certo.

Alla fine May trova il suo equilibrio e i giorni scorrono tranquilli fino a quando il soldato non viene a sapere che sarebbe stato riassegnato alla Joint Base San Antonio-Lackland, in Texas. Yyacob però non si sarebbe unito a lui.

I cani dell'esercito non appartengono ai loro conduttori e Yyacob era solo uno dei 1.600 cani impiegati per scopi militari. Questi animali a seconda della loro formazione specifica svolgono attività di rilevamento, ricerca, attacco e ricognizione, ed esattamente come accade ai colleghi umani vanno dove c'è bisogno di loro. La missione di Yyacob era diversa da quella del suo amico umano.

Nel 2022 dall'Iraq tornano entrambi negli Stati Uniti, ma all'aeroporto le loro strade si dividono, e così per May e Yyacob arriva il momento dell'addio: «È stato straziante – ha confidato May – Ti abitui a starci insieme, impari a conoscere questo cane, ci metti così tanto impegno e tempo, e ti arriva così tanto amore».

May accusa gli effetti di quella separazione drastica e inaspettata, ma è Yyacob a provare la sofferenza più grande.

Il trauma da separazione del cane Yyacob

May si trova a San Antonio, in California, mentre Yyacob è stato destinato alla Fort Drum Air Force Base, nello stato di New York. A separarli c'è una distanza che incolmabile che non permette neanche un contatto sporadico. Questo addio così crudele è incomprensibile per Yyacob.

Secondo uno studio del 2007 pubblicato sul Journal of Veterinary Behavior, i cani in quanto animali altamente sociali sviluppano un forte legame affettivo con i loro umani. La rottura di questo legame rappresenta un'esperienza fortemente traumatica poiché implica un cambiamento radicale anche nelle condizioni ambientali e nelle abitudini del cane.

Non sorprende quindi che Yyacob abbia iniziato a mostrare segni di insofferenza. Poco dopo, infatti, il cane militare viene destinato alla pensione. E May capisce che è il suo momento per farsi avanti.

Contatta quindi l'American Humane, associazione che attraverso un programma specifico si occupa di facilitare il ricongiungimento tra i soldati e i loro cani quando questi vanno in pensione.

Il ricongiungimento tra i militari e i loro cani

Dopo anni in cui i cani dell'esercito erano classificati come «equipaggiamento”, con migliaia di animali abbandonati o lasciati all'estero quando non erano più in grado di lavorare, nel 2016 l'American Humane ha ottenuto che i cani militari venissero riportati sul suolo statunitense al momento del pensionamento e che ai loro conduttori potesse essere concesso il diritto di adozione prioritaria.

Il ricongiungimento però può essere difficile e per questo l'associazione si occupa di costruire il ponte per avvicinare i soldati e i loro cani, e lo stesso ha fatto con May e Yyacob. Il sergente ha contattato il gruppo e quando il cane è andato ufficialmente in pensione, nell'ottobre di quest'anno, il sergente era con lui.

L'anno prossimo, May e Yyacob inizieranno una nuova avventura in Italia, dove Payton sarà di stanza mentre Yyacob si godrà una pensione rilassante insieme al suo amico.