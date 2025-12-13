Il procione trovato ubriaco in un emporio di liquori aveva già ‘scassinato’ altri negozi: “Potrebbe farlo ancora”

Di certo, è bene chiarirlo, non ha operato con l'ausilio di piedi di porco o pappagalli, ma il procione diventato famoso per essersi ubriacato in un negozio di alcolici sarebbe entrato anche in altre attività commerciali.

Il procione trovato in un negozio di liquori in Virginia. Foto di Hanover County Animal Protection and Shelter via Facebook



Le vicende del procione che, non si sa se per scelta o per casualità, ha alzato un po' troppo il gomito, tanto da farsi trovare ancora ubriaco in un negozio di liquori di Ashland, in Virginia, sono ormai note in tutto il mondo. La sua foto ancora addormentato nel bagno dell'emporio, proprio accanto al gabinetto come farebbe un qualsiasi umano che la sera ha decisamente esagerato con gli alcolici, ha suscitato ilarità e anche un po' di preoccupazione in molte persone. L'animale in realtà, superata la sbornia, sta benissimo. Ora però si scopre che non è la prima effrazione che il mammifero ha compiuto e addirittura c'è chi è convinto che, ora che è stato messo in libertà, possa farlo di nuovo.

La storia del procione ubriaco

Lo scorso 2 dicembre il personale del negozio di liquori non appena hanno aperto la saracinesca si sono subito accorti che qualcuno, durante la notte, si era introdotto all'interno dell'attività commerciale. Lo scenario non lasciava, infatti, spazio a dubbi: bottiglie rotte a terra e litri e litri dei più svariati alcolici riversati sul pavimento. I sospetti sono subito ricaduti su dei possibili ladri o, in alternativa, su qualcuno che voleva accaparrassi illecitamente qualcuna di quelle bottiglie e che poi, magari nella fuga, aveva perso il bottino. Una volta in bagno, però si sono trovati un colpevole del tutto inaspettato: un procione.

L'orsetto lavatore era sdraiato accanto al gabinetto che ronfava con la classica espressione di qualsiasi mammifero (ovviamente umani compresi) quando sprofonda nel sonno dopo una serata e una notta decisamente fuori dalle regole. I commessi hanno subito chiamato la protezione animali che, dopo aver costatato le sue condizioni di salute, hanno prelevato l'animale per trasportarlo in un rifugio, giusto il tempo che gli passasse la sbornia. Finito l'effetto dell'alcol, il procione è stato rimesso in libertà.

"È la terza effrazione che commette, potrebbe rifarlo"

Secondo quanto ricostruito, l'orsetto lavatore sarebbe caduto dal tetto all'interno del negozio mentre tentata di procacciarsi del cibo. Nello stesso modo, in base a quanto riferisce la BBC, sarebbe entrato anche in altre attività commerciali della zona, "scassinandone" l'ingresso. Di certo, è bene chiarirlo, non avrà operato con l'ausilio di piedi di porco o pappagalli, ma la sua voracità, unita alle ottime doti di arrampicatore, lo ha trasformato in un perfetto ladro equilibrista. "Si era già intrufolato nella palestra di karate. E credo che una volta sia entrato nel DMV e abbia mangiato alcuni dei loro snack", ha dichiarato l'agente Samantha Martin (la stessa che l'ha recuperato nel negozio di liquori) al podcast ufficiale del governo della contea, ‘Hear in Hanover'.

La signora Martin è anche convinta che prima o poi lo rifarà: "Spero che abbia imparato la lezione ma tornerà, non è uno stupido". E in fondo la stessa operatrice lo giustifica: "Non ha fatto niente di male. Si stava solo divertendo. Ci sono passati tutti, tutti ne hanno bevuto un po' di più e sono svenuti vicino al bagno, e sperano che qualcuno venga a prenderli la mattina dopo". E in fondo come darle torto.