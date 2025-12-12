Il meraviglioso volo dell’aquila di mare nelle acque dell’Amp di Punta Campanella

Il volo dell’aquila di mare nell’Area marina protetta di Punta Campanella ha incantato gli utenti



Sembra volare nel blu l'aquila di mare immortalata nelle acque al largo della Costiera amalfitana, all'altezza di Vervece, nella zona A di Punta Campanella, una delle aree marine protette più ricche di bellezze e biodiversità della Campania.

Il video dell'aquila di mare in Campania

L'Area Marina Protetta di Punta Campanella ha condiviso su Instagram un video emozionante del volo dell'aquila di mare a Vervece. L'animale plana nell'acqua come se volasse lasciando senza parole gli operatori del Diving Capri e Amalfi Coast che hanno realizzato il video.

Chi è l'aquila di mare e come fa a "volare" in acqua

L’aquila di mare (Myliobatis aquila) è un pesce cartilagineo apprezzato da tutti gli appassionati di diving per la sua forma particolare e il nuoto che ricorda il volo di un uccello, da qui il nome comune. Vive nelle acque temperate dell’Oceano Atlantico orientale, dal nord Europa fino alle coste africane, e nel Mar Mediterraneo, dove è più comune. Vive in acque costiere relativamente poco profonde, spesso su fondali sabbiosi o fangosi fino a circa 200-300 metri di profondità.

La specie è considerata in pericolo critico di estinzione a livello globale e vulnerabile nel Mediterraneo secondo la IUCN, soprattutto a causa della pressione della pesca commerciale e accidentale, che la cattura spesso come bycatch, e della bassa attività riproduttiva. Queste minacce hanno portato a un forte declino delle popolazioni negli ultimi anni, con la conseguente attenzione alle misure di conservazione adottate da enti di ricerca e aree marine protette.

Durante il nuoto l'aquila di mare usa le pinne pettorali come se fossero ali in un movimento ondulatorio che usa per avanzare nell’acqua. Questo meccanismo consente all’aquila di mare di percorrere grandi distanze e di “planare” sul fondo imitando un vero volo sottomarino.