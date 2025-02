Il dolore della famiglia Totti per la scomparsa del Labrador Diego: “Il capitolo più bello della mia vita”

La famiglia Totti piange la scomparsa di Diego, l'amato Labrador nero morto lo scorso 14 febbraio dopo 10 anni di vita trascorsi insieme. Chanel gli ha dedicato un toccante addio: "Siamo cresciuti l'uno vicino all'altro. Sei stato casa, l'amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre"

La famiglia Totti è stata recentemente colpita dalla scomparsa del loro amato Labrador nero, Diego, morto nel giorno di San Valentino e dopo dieci anni vissuti accanto ai suoi umani. Chanel, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha espresso tutto il suo profondo dolore attraverso un commovente post su Instagram, accompagnato da una serie di foto che ritraggono Diego e i momenti trascorsi insieme alla sua famiglia fin da quando era solo un cucciolo.

Il commovente saluto di Chanel e Francesco Totti

Nel suo messaggio, Chanel ha condiviso diversi momenti intimi vissuti con Diego: "Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro, tutto quello che volevo dirti l'ho detto sussurrandoti all'orecchio e tenendoti stretta la zampa. Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi". Ha poi aggiunto: "Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l'uno vicino all'altro. Sei stato casa, l'amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre".

Diego era entrato a far parte della famiglia Totti proprio in un giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 2014, e la coincidenza della sua scomparsa avvenuta esattamente dieci anni dopo rende il lutto ancora più significativo. Chanel ha poi concluso il suo saluto all'amato compagno a quattro zampe con parole molto toccanti: "Ti amo tanto, ciao amore mio. Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita".

Anche l’ex capitano della Roma ha voluto salutare Diego, pubblicando prima una foto del Labrador nelle sue storie Instagram accompagnate da un cuore spezzato e dalla didascalia "Ciao Diego" e commentando anche il commovente post di Chanel scrivendo "Vita". La morte di un animale domestico può essere un evento molto traumatico nella vita di una persona. Spesso, infatti, si instaura una relazione così intima ed intensa con il proprio compagno animale che può essere davvero molto difficile lasciarlo andare.

Come affrontare la scomparsa di un animale

La storia condivisa su Instagram da Francesco Totti



Perdere un cane può essere devastante e sono diversi gli studi a sostegno del fatto che un evento del genere può essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio lutto che causa un dolore paragonabile a quello sperimentato quando muore un familiare o una persona amata. Per poter affrontare questa perdita, come spiega la psicologa Giorgia Inferrera, fondamentale riconoscere e legittimare il dolore provato, concedendosi il tempo necessario per elaborare il lutto.

"Organizzare un piccolo rito funebre o conservare oggetti che ricordano l'animale può aiutare nel processo di accettazione. Inoltre, condividere i propri sentimenti con amici o familiari e, se necessario, consultare un professionista, può offrire ulteriore supporto in questo momento difficile. A volte ci si sente anche in colpa, perché l'animale, a differenza di un essere umano umano, dipende totalmente da noi e siamo noi ad assumerci la responsabilità delle scelte connesse alla sua salute, ma non dobbiamo farlo", spiega la psicologa.

La scomparsa di Diego ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia Totti e chiunque abbia mai vissuto così tanto tempo fianco a fianco con un cane o con un gatto sa esattamente cosa si prova a perdere un amico del genere. Anche se può essere molto difficile e doloroso accettare che non ci sia più, i ricordi dei momenti felici trascorsi insieme rimaranno per sempre, così come tutto l'affetto e l'amore che abbiamo dato e ricevuto.