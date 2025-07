Il cane è onnivoro o carnivoro? Perché possono mangiare alimenti diversi

Quando parliamo di cosa possono mangiare i cani, una domanda comune che sorge è se siano carnivori o onnivori. La risposta più vicina alla realtà è che il cane è un carnivoro opportunista, significa che di base è un carnivoro ma è in grado di trarre nutrimento da una vasta gamma di alimenti, inclusi quelli di origine vegetale.

Questa adattabilità nasce da migliaia di anni di coevoluzione con la nostra specie. Rispetto al lupo, il cane si è evoluto in maniera più efficace per digerire alimenti vegetali, con differenze significative sia a livello della digestione che della dentizione.

Perché il cane può mangiare anche altri alimenti diversi dalla carne

Il cane possiede numerose caratteristiche in comune con i carnivori, ma se lo paragoniamo a un carnivoro stretto come il gatto, notiamo che i denti meno specializzati e questo perché si è adattato a una vasta gamma di alimenti diversi da quelli che contengono proteine animali. Lo stesso per il sistema digestivo: pur essendo corto come quello dei carnivori, è compensato da una serie di adattamenti finalizzati a rendere più efficiente la digestione degli alimenti.

Uno dei maggiori cambiamenti riguarda la loro capacità di digerire l'amido, un carboidrato complesso presente in molti alimenti. La scienza è da tempo concorde nel dire che, nel corso della domesticazione, il cane ha sviluppato una serie di cambiamenti fisiologici, come degli enzimi in grado di digerire l'amido presenti sia nella saliva che nell'intestino. È questo tipo di flessibilità che ha aiutato i cani a passare da una dieta a base di carne attraverso la raccolta degli avanzi e del cibo consumato dagli umani.

Cosa significa "carnivoro adattato"

Il cane è quindi un carnivoro adattato capace di prendere nutrimento da una vasta gamma di alimenti, vegetali compresi. Questo però non lo rende onnivoro, significa solo che il cane preferisce ancora proteine e pasti a base di carne, ma può tollerare e nutrirsi anche di vegetali senza impatti negativi sulla salute. Tale adattamento non è solo fisiologico ma anche comportamentale.

Questo è il motivo per cui i cani sono più curiosi riguardo a cibi molto diversi: la nostra selezione li ha resi molto sensibili alle nostre abitudini. C'è un'ampia gamma di opzioni che possono essere integrate nella dieta del nostro animale se lo si fa con il buon senso, e magari con la guida di un veterinario esperto in nutrizione.

Il cane oggi può mangiare solo carne?

La carne è una parte essenziale della dieta di un cane ma non l'unico nutriente di cui hanno bisogno. Ci sono vitamine, fibre, carboidrati e altri componenti che possono essere molto positivi per la salute del nostro amico a quattro zampe se introdotti correttamente e nelle giuste quantità.

Le proteine animali continuano a essere la priorità, ma molti altri ingredienti possono aiutare la digestione, la salute intestinale e il benessere generale. Molti cani si trovano bene con una dieta mista, purché il cibo sia appropriato per la taglia, l'età, il livello di attività e le allergie del particolare cane. Quindi, no: i cani non hanno bisogno di mangiare solo carne. Il percorso evolutivo al nostro fianco ha permesso loro di essere nostri amici anche a tavola, con qualche eccezione che è sempre bene conoscere.