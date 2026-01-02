Il 2026 sarà l’anno della rinascita delle tigri in Asia: i 5 buoni motivi secondo il WWF

Una nuova speranza per le tigri nel 2026: aumentano in India, nuovi avvistamenti in Thailandia e Cina, prede in crescita in Kazakistan e tutela condivisa in Myanmar. Il bilancio del WWF.

Narayanan Iyer (Naresh) WWF–International



Il 2026 sarà l'anno della rinascita delle tigri in Asia. È la speranza con cui il WWF saluta il nuovo anno, e lo fa basandosi sui dati raccolti nel 2025-. Nonostante le numerose sfide che le tigri devono ancora affrontare per la loro sopravvivenza, in tutta l'Asia si registrano segnali positivi. Tali da fare sperare in un futuro con più tigri sul nostro Pianeta.

Nella riserva di Achanakmar in India è raddoppiato il numero di tigri

Il numero di tigri è passato da cinque nel 2017 a dieci nel 2024, come evidenziato da in nuovo report pubblicato quest'anno dal WWF-India, in collaborazione con il Dipartimento Forestale del Chhattisgarh. La posizione strategica della riserva di Achanakmar, nell'India centrale, rende quest’area un collegamento vitale tra la riserva delle tigri di Kanha a sud-ovest e il Parco Nazionale di Bandhavgarh a nord-ovest. Questa rete di corridoi ecologici è essenziale per garantire alla popolazione di tigri la possibilità di spostamenti, e dunque un aumento della diversità genetica e delle probabilità di sopravvivenza a lungo termine.

Le tigri si spostano verso nord in Thailandia

Per anni si è pensato che le tigri fossero scomparse dalla foresta di Mae Ping-Om Koi, nel Nord della Thailandia, fino a quando nel 2022 è stata rinvenuta un'impronta. Da quel momento nell'area protetta sono state installate fototrappole che più tardi, nello stesso anno, hanno rilevato la presenza di una tigre proprio in quella zona.

Il WWF Thailandia supporta l'area protetta dal 2024 e nel 2025 le fototrappole, installate per monitorare la fauna selvatica, hanno registrato la presenza di un’altra tigre nella zona. Gli sforzi di conservazione sono ora concentrati sul ripristino dell'habitat e sul miglioramento della connettività tra la Thailandia settentrionale e il Complesso Forestale Occidentale, considerato un sito strategico per la tigre.

I progressi delle azioni di conservazione in Cinaù

Nelle remote foreste della Cina Nord-orientale, quest'anno le fototrappole hanno registrato qualcosa di straordinario: una tigre seduta sulle sponde di un ruscello con i suoi quattro cuccioli.

Questo avvistamento rappresenta un potente simbolo di speranza per uno dei grandi felini più minacciati al mondo. Da anni il Parco Nazionale della Tigre e del Leopardo della Cina Nord-orientale, con il sostegno del WWF-Cina, lavora per proteggere e ripristinare l'habitat e le popolazioni di prede delle tigri in questa regione, al fine di sostenere il recupero delle popolazioni di di questo predatore. I loro sforzi stanno iniziando a dare i loro frutti.

I paesaggi cinesi che ospitano le tigri hanno un enorme potenziale per la loro ripresa e questi cuccioli potrebbero essere la nuova generazione che ripopolerà le zone remote della Cina, dove le tigri mancano da decenni.

Il ripristino dell'ecosistema e delle comunità di prede apre la strada per il ritorno della tigre in Kazakistan

In Kazakistan, dove sono in corso azioni per reintrodurre le tigri dopo 70 anni di assenza, gli ungulati (prede d’elezione per le tigri) stanno tornando negli habitat ripristinati. Il WWF Asia Centrale sta lavorando dal 2018 per ricostituire popolazioni vitali e abbondanti di ungulati. Nel 2025 le popolazioni di prede sono aumentate grazie alle azioni di reintroduzione e alle riproduzioni in natura. Oggi si stima la presenza di:

2.505 cinghiali (1389 presenti nel 2019);

250 cervi di Bukhara (5 nel 2019);

320 gazzelle (223 nel 2019);

94 cervi kulan (0 nel 2019).

Ogni reintroduzione è passo avanti verso il ripristino dell'ecosistema mai raggiunto prima per le tigri nell'Asia centrale.

Conservazione insieme alle comunità in Myanmar

Nel Nagaland, in Myanmar, il WWF-Myanmar ha avviato un nuovo progetto, in collaborazione con le comunità Tangshang Naga per garantire che la conservazione delle tigri sia inclusiva, guidata dalla comunità e radicata nelle conoscenze indigene. Le azioni includono il monitoraggio delle tigri, la promozione della coesistenza con i felini e la protezione delle tigri dal bracconaggio. La protezione della natura inizia con il sostegno alle persone che condividono il territorio con questo straordinario felino.