Iguana nel salotto: multa di 40mila euro a Como per detenzione illecita alla persona che la teneva in casa

Sequestrata un'iguana di un metro e venti che viveva nel salotto di una casa a Como. La persona che la deteneva non era in possesso della documentazione necessaria: comminata una sanzione da 40mila euro.

Un metro e venti, il corpo ricoperto di squame verdi e come habitat il salotto di una casa a Como. Questa era la vita e l'aspetto di un'iguana detenuta da un cittadino che non aveva mai denunciato la presenza dell'animale e che si è ritrovato i Carabinieri del Cites di Ponte Chiasso nel suo appartamento che oltre a sequestrare il rettile gli hanno comminato una multa di 40mila euro.

Una sanzione di tale entità rientra tra le più elevate che sono state mai prescritte per casi del genere in Italia, ovvero per ritrovamenti di specie esotiche che non possono essere tenute in cattività nel nostro paese se non seguendo la normativa vigente che prevede specifiche molto rigide. La convenzione di riferimento a cui l'Italia ha aderito è quella di Washington: un trattato multilaterale tra i governi di diverse nazioni il cui obiettivo è di regolare il commercio internazionale di esemplari di piante e animali selvatici, assicurando la sopravvivenza della specie.

Al "proprietario" dell'iguana di Como mancavano gli atti di registrazione, le marcature conformi e le attestazioni di nascita in cattività: praticamente della provenienza dell'animale non vi è alcuna traccia scritta né documenti che ne attestino la corretta detenzione.

Ora l'animale è stato affidato al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, a Ravenna, e lì sarà seguito dai veterinari che si occupano di specie esotiche.

In realtà il caso di Como non è così raro come si può pensare. Le iguane sono i rettili più diffusi al mondo come animali da compagnia e questo alimenta catture, commercio illegale e la diffusione di specie aliene.

A seconda delle specie, tenere un'iguana in casa richiede molta cura e parecchia attenzione per garantirne il benessere e prevenire eventuali problemi di salute. Come altri rettili, vengono tenute all'interno di terrari, che per quanto possono essere grandi rappresentano pur sempre una spazio ristretto per gli animali. Essendo animali a sangue freddo, inoltre, la temperatura e l'illuminazione dell'alloggio vengono controllate con molta attenzione, garantendo sia una zona cada che una fresca con cui gli animali possono regolare la propria temperatura corporea. Tuttavia, ciò può essere particolarmente difficile da controllare per le persone meno esperte e se non viene prestata attenzione può causare parecchi problemi di salute all'animale.