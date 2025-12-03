I pinguini con il “sasso dell’amore” e altre specie: quando anche gli animali si scambiano i regali

Un maschio di pinguino Papua porta un sasso alla propria partner che verrà utilizzato per costruire il nido



Tra i comportamenti più "romantici" che circolano online sui pinguini, soprattutto sui social e nei meme, c'è il cosiddetto "pebbling", ovvero il momento in cui un maschio porge alla femmina un piccolo sasso come "dono d'amore". Questa immagine è diventata molto popolare negli anni, trasformandosi in una sorta di simbolo universale di tenerezza e di amore eterno nel mondo animale. In realtà, però, le cose sono un po' diverse da come le racconta Internet.

Il gesto non trova molto riscontro in letteratura scientifica, non è un rituale universalmente diffuso tra tutte le specie di pinguini e non è mai stato descritto come una vera "offerta romantica". Piuttosto, nasce da un comportamento molto più pratico: i pinguini che costruiscono nidi – come i pinguini di Adelia o i pinguino Papua – raccolgono sassi per creare una piccola piattaforma rialzata che protegge le uova da vento e gelo. Spesso è il maschio che li raccoglie mentre la femmina, in cova, li accetta e sistema nel nido.

In Antartide, se vuoi costruire un nido, non ci sono molti materiali diversi da rocce e sassi



È possibile quindi che un maschio porti alla femmina alcuni di questi sassi, ma il senso è più funzionale che sentimentale. Questo gesto rientra infatti nei materiali di nido offerti dal partner, un comportamento diffuso in molte specie di uccelli, dove la femmina spesso valuta la qualità del materiale e, indirettamente, le capacità del maschio come padre. In Antartide, dove manca quasi tutto ciò che può essere usato per costruire un nido, un ciottolo diventa così un oggetto "prezioso". E da qui, probabilmente, nasce questo mito.

Ma i pinguini non sono gli unici a scambiarsi "regali". Nel regno animale esistono molte specie che, durante il corteggiamento o la vita di coppia, offrono oggetti, materiali o cibo al proprio partner. A volte si tratta di veri e propri rituali, altre di gesti che hanno una funzione molto più pratica, come dimostrare forza, abilità o capacità di provvedere alla futura prole.

Gli uccelli giardiniere

I maschi degli uccelli giardiniere costruiscono per far colpo sulle femmine pergolati complessi e decorati con sassi, frutta, ma anche oggetti artificiali colorati



I maschi di uccelli giardiniere, un insieme di specie diffusi soprattutto in Australia e nel Sud-est asiatico, sono famosi per costruire elaborate strutture fatte di ramoscelli, foglie e oggetti colorati, vere e proprie architetture vegetali. Ogni maschio raccoglie piccoli oggetti luccicanti, petali, frutti e perfino pezzi di plastica lasciati dagli umani, come i tappi.

Li dispone poi con cura davanti alla sua costruzione, una sorta di pergolato a forma di capanna. La femmina visita il "giardino" e, se è soddisfatta del risultato, sceglie il maschio. Qui il dono non è un singolo oggetto, ma un intero allestimento che ha l'obiettivo di dimostrare le proprie capacità, il proprio stato di salute e la "qualità" da lasciare in eredità ai figli.

I gabbiani e le sterne

Nelle sterne e in altri uccelli marini, spesso i maschi offrono in "dono" alla propria compagna una preda



Molte specie di gabbiani, sterne e altri uccelli marini praticano la cosiddetta courtship feeding, cioè il "nutrimento di corteggiamento". Il maschio cattura un pesce e lo offre poi in dono alla femmina, spesso con un rituale preciso fatto di vocalizzazioni, passi e posture di corteggiamento molto precise.

Il gesto "serve" a comunicare soprattutto due cose molto importanti: la sua abilità nel procurare cibo e la disponibilità a condividere risorse. Per una femmina, valutare un potenziale compagno significa anche riuscire a capire quanto e come sarà in grado di contribuire all'allevamento e alla cura dei propri piccoli.

I martin pescatori

Anche i martin pescatori offrono in dono un piccolo pesce alla propria compagna, rigorosamente consegnato con la testa rivolto verso di lei



Durante il corteggiamento, i maschi delle varie specie martin pescatore portano alla femmina piccoli pesci, insetti e altre prede, sempre consegnati con la testa rivolta verso di lei. È un dettaglio fondamentale, poiché i pulli, quando nasceranno, dovranno ingoiare le prede nella stessa direzione, per evitare che le scaglie o altre appendici si incastrino e li feriscano.

Portare un pesce "nel verso giusto" è quindi una prova di grande abilità e di esperienza. Se la femmina accetta il "dono", nella maggior parte dei casi accetterà anche di accoppiarsi e mettere su famiglia con il suo pretendente. Anche questo comportamento, diffuso in forme diverse nelle varie specie, rientra in quei rituali attraverso cui la femmina valuta la "qualità" del maschio.

Le volpi artiche

Anche in alcuni mammiferi, come le volpi artiche, le femmine ricevono un "dono" in cibo dal proprio partner



Se è vero che negli uccelli questi comportamenti sono molto più diffusi – poiché spesso i partner restano insieme per tutta la vita – non mancano doni e prove d'amore anche in altri animali. In alcuni mammiferi carnivori, come le volpi artiche, il maschio offre spesso alla femmina piccole prede, soprattutto durante la stagione degli amori e la gravidanza.

La futura madre deve infatti accumulare riserve ed energie per affrontare le settimane in tana e il difficile periodo dell'allattamento e un maschio capace di procurare cibo in un ambiente ostile come la tundra artica è un partner prezioso. Anche un "regalo" simbolico può essere un segnale della sua abilità nel riuscire a sopravvivere e nel sostenere la famiglia.

Il pesce palla giapponese

Il maschio di pesce palla giapponese scolpisce sul fondale sabbioso complesse geometrie circolari per far colpo sulla femmina



Tra i "gesti d'amore" più sorprendenti del regno animale c'è sicuramente quello del pesce palla giapponese (Torquigener albomaculosus). Durante il corteggiamento, il maschio scolpisce sul fondale sabbioso complesse geometrie circolari, larghe anche alcuni metri, usando solo il proprio corpo e il movimento delle pinne.

Questi "mandala della sabbia" servono a due scopi: attirare la femmina con la loro perfezione simmetrica e offrire un luogo sicuro dove deporre le uova, protette dalle correnti. È un dono fatto di arte, fatica e precisione, una delle forme più elaborate di corteggiamento conosciute fra i pesci e non solo.