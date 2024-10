I passeri che invecchiano hanno sempre meno voglia di fare amicizie, proprio come noi umani

Anche i passeri, proprio come noi umani, hanno meno amici man mano che invecchiano. Secondo un nuovo studio, potrebbero semplicemente non avere più voglia di fare amicizie, poiché ormai non conviene più.

Mentre invecchiamo la nostra cerchia di amici si restringe sempre di più col passare del tempo, sia perché probabilmente diventiamo più esigenti e schizzinosi in fatto di amicizie sia perché, banalmente, ci sono meno persone in giro della nostra stessa età.

Capire però quali siano le esatte ragioni di questo fenomeno umano è complicato e così un gruppo di ricercatori si è rivolto agli altri animali, studiando una popolazione isolata di passeri che vive sull'isola di Lundy, nel canale di Bristol, tra la Cornovaglia e il Galles.

Gli scienziati guidati dall'Imperial College di Londra hanno così scoperto che anche i passeri hanno meno amici man mano che invecchiano, proprio come noi. E sebbene non siano ancora del tutto chiare le ragioni per cui ciò accade, i risultati pubblicati su Philosophical Transactions of the Royal Society B suggeriscono che gli uccelli potrebbero semplicemente non aver più voglia di fare amicizia. Il motivo? Raggiunta una certa età, non "conviene" più investire così tanto in fatto di amici.

Come cambia la socievolezza dei passeri con l'avanzare dell'età

Sull'isola di Lundy vive una popolazione di passeri domestici (Passer domesticus) che in gergo viene definita "chiusa". Significa che nessun individuo arriva o va via dall'isola, per cui gli scienziati possono studiare le amicizie e i legami sociali tra gli uccelli senza alcuna interferenza esterna e, in definitiva, in maniera molto più accurata. Studi precedenti condotti dallo stesso team, avevano infatti già scoperto che essere molto amichevoli – soprattutto con il sesso opposto – aiuta i passeri dell'isola a riprodursi di più, dimostrando che quando si è giovani avere una buona rete sociale e tanti amici è molto vantaggioso in termini di successo riproduttivo.

Tuttavia, la voglia di fare amicizia dei passeri sembra scemare man mano che invecchiano. Mappano tutte le amicizie e le reti sociali dei vari individui – cosa che i ricercatori monitorano ormai da ben 25 anni – si è scoperto che i passeri più anziani tendono ad avere meno amici, proprio come noi umani. Questo guidato da Julia Schroeder è inoltre uno dei primi studi a dimostrare che anche gli uccelli, come i mammiferi sociali, riducono le loro amicizie con l'avanzare dell'età, sia come numero totale di legami sociali che come centralità del proprio ruolo all'interno di un gruppo più ampio. Ma perché un passero anziano non ha più voglia di fare amicizia? La risposta potrebbe trovarsi nella "convenienza" evolutiva e nel costo dei legami.

Per un passero anziano le amicizie non sono più così convenienti

Se per un passero giovane e di belle speranze avere tanti amici può essere estremamente utile per sopravvivere e riprodursi, lo stesso non vale più così tanto per un individuo anziano e ormai ben inserito. Secondo gli autori, infatti, per gli individui più in là con gli anni viene meno la pressione evolutiva che spinge i più giovani a fare amicizia, estremamente vantaggiosa per migliorare il proprio successo riproduttivo. Al contrario, per un uccello anziano "investire" nelle amicizie, oltre che essere "costoso", non apporterebbe più alcun vantaggio in termini evolutivi. Una volta che ti sei ormai riprodotto, puoi quindi permetterti di essere più "burbero" e meno amichevole, poiché non ci sono più aspetti negativi, sempre in termini evolutivi.

Secondo gli autori, questo meccanismo biologico potrebbe essere all'opera anche negli esseri umani, in combinazione naturalmente con tutti gli altri fattori sociali e culturali. Che si tratti quindi di umani o passeri, sembrerebbe esserci un legame profondo tra l'avanzare dell'età e l'ampiezza della propria rete sociale. E secondo gli autori, studi come questo effettuati all'interno di popolazioni animali naturali, potrebbero persino aiutare a capire come supportare le persone anziane a fare nuove amicizie e ridurre così il peso della solitudine. Resta ancora molto da capire su come e perché gli animali sociali cambiano approccio con l'avanzare dell'età, ma ancora una volta sembrano proprio esserci parecchie similitudini tra animali umani e non.