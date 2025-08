I gatti possono mangiare le uova?

Le uova sono una fonte proteica completa per i gatti, ma vanno date nel modo giusto. Meglio cotte, preferibilmente alla coque, per evitare rischi legati all’avidina. Un uovo a settimana è l'ideale, salvo allergie. Vediamo come minimizzare i rischi.

Le uova sono un alimento completo, anche il guscio può fare bene al gatto



Le uova sono un alimento completo e ricco di nutrienti per i gatti. Sono una preziosa fonte di proteine che può far parte in maniera sicura della dieta del nostro micio. Purché vengano somministrate nel modo e nelle quantità giuste. Vediamo come fare per massimizzare i benefici e ridurre i rischi.

I benefici delle uova per il gatto

Le uova sono un alimento adatto ai nostri felini. L'uovo è composto da due parti: il tuorlo, la parte gialla ricca di grassi e proteine, e l'albume, quella bianca. Per conservarne tutte le proprietà è preferibile però evitare cotture troppo lunghe, soprattutto se vogliamo che il gatto tragga i benefici dalle vitamine A, D ed E presenti nel tuorlo.

L'albume, invece, è costituito prevalentemente da acqua, proteine e minerali. Ha anche tutti gli amminoacidi essenziali di cui il gatto ha bisogno e che non è in grado di produrre da solo. Questo lo rende una fonte di proteine di alta qualità particolarmente indicata per i gatti con problemi renali.

Infine, anche il guscio può essere dato e avere effetti positivi, si tratta infatti di una riserva di calcio e altri minerali che possono essere utili come integrazione all'interno di una dieta bilanciata.

Quante uova può mangiare il gatto ogni settimana?

Un gatto adulto di taglia media, del peso di circa 5 chili, può consumare da uno a due uova a settimana. Tuttavia, dipende fortemente dal suo tipo di dieta, basti pensare che un singolo uovo rappresenta un quarto dell'apporto calorico giornaliero. Di conseguenza, considerare l'uovo come un semplice spuntino è sbagliato.

C'è poi un'altra questione da non sottovalutare: l'avidina. Si tratta di una proteina presente nell'albume crudo che si lega alla biotina – la vitamina H – e ne inibisce l'assorbimento. Un gatto che mangia quantità copiose di albume crudo ogni giorno potrebbe diventare carente di questa vitamina, con conseguenze negative per la salute della pelle e del pelo. Se però si evita di dargli l'uovo crudo in grandi quantità il rischio è scongiurato.

L'unica vera controindicazione è relativa alle allergie. Anche se spesso lo ignoriamo, i gatti sono soggetti allergici e tra gli alimenti che possono dare sensibilizzazione ci sono anche le uova. Diversi studi hanno evidenziato che i gatti reattivi al pollo diventano sensibili anche alle uova.

Come dare le uova al gatto

È meglio cuocere le uova prima di darle al gatto. Il modo migliore è a bassa temperatura, con il metodo alla coque, utile per evitare che l'avidina interferisca sull'assimilazione delle proteine. Non tutti i gatti però amano la consistenza dell'uovo cotto a bassa temperatura, in questo caso puoi sperimentare fino a trovare quello giusto.

È sempre consigliato che le uova vengano introdotte poco a poco nella dieta del gatto monitorando se causano o meno reazioni e anche per individuare la quantità adeguata. In ogni caso, per qualsiasi dubbio relativo alla dieta è sempre preferibile rivolgersi al veterinario esperto in nutrizione.