I gatti non sono gli unici a fare le fusa: quali altri felini le fanno e perché

I gatti di casa non sono gli unici felini in grado di fare le fusa. Ci riescono anche le altre specie della stessa sottofamiglia, come le linci, il puma e il ghepardo, ma anche un unico rappresentate dei panterini, l'altra sottofamiglia che raggruppa leone, tigre e altri grandi predatori.

I gatti di casa non sono gli unici felini a fare le fusa



Tutti amano i gatti. E tutti amano soprattutto quando i mici emettono quel suono vibrato e rilassante che accompagna spesso i momenti di coccole e riposo: le fusa. Il "purr" dei gatti è un suono che spesso associamo al relax e ai legami sociali, eppure i mici di casa non sono gli unici felini a fare le fusa. Anche ghepardi, linci, serval e puma sanno fare le fusa, e lo fanno in momenti molto simili a quelli dei loro cugini domestici. Ma perché lo fanno? E come riescono a produrre un suono tanto particolare? Ma soprattutto, cosa sono, davvero, le fusa?

A cosa servono le fusa: perché i felini le fanno

Le fusa sono un suono associato soprattutto al legame e all comunicazione madre–figlio, al relax e alle interazioni sociali, ma non solo



Le fusa non sono solo un segnale di piacere. Diversamente da quanto si pensa, i gatti possono fare le fusa anche in momenti di disagio, dolore o stress. Per esempio, è stato osservato che i mici feriti o malati fanno le fusa più frequentemente, e una delle ipotesi è che questo suono abbia anche una funzione di autocalmante o come richiesta di supporto e attenzioni. I gattini iniziano a fare le fusa già a pochi giorni dalla nascita, durante le poppate, e la madre spesso risponde a sua volta con le fusa.

In quel contesto, le fusa servono per rafforzare il legame, per orientarsi e per la comunicazione madre-figlio. Dal punto di vista anatomico, invece, le fusa sono prodotte dalla vibrazione della laringe – lo "strumento vocale" – che viene messa in movimento ritmicamente mentre l'aria passa durante l'inspirazione e l'espirazione. Ed è proprio questa caratteristica – la produzione continua del suono sia in entrata che in uscita d'aria – a rendere le fusa così particolari e a distinguerle da altri tipi di vocalizzazioni.

Questa capacità sembra essere strettamente legata all'ossificazione dell'osso ioide, una caratteristica anatomica che permette di fare la fusa ma che, al contrario, esclude la possibilità di ruggire. I felidi si dividono in due gruppi principali: i "veri" felini (Felinae), ovvero tutte le specie di gatti selvatici e domestici, le linci, i caracal, i puma e i ghepardi, che possiedono un osso ioide completamente ossificato, e i panterini (Pantherinae), come leoni, tigri, leopardi e giaguari, in cui l'ossificazione non è completa. I primi fanno le fusa, i secondi ruggiscono.

Non solo gatti: 5 felini che fanno le fusa

Le vere fusa, quindi, sono una caratteristica non solo dei nostri fatti domestici, ma di molte altre specie appartenenti alla sottofamiglia dei felini. Tra questi, ci sono anche grandi predatori e felini "insospettabili", che solitamente non assoceremmo a quel suono tenero e rilassante che il "purring". Vediamo quindi un po' più da vicino chi sono i felini che fanno le fusa, quando e perché lo fanno, con una "sorpresa" finale. C'è anche un unico panterino – da quanto ne sappiamo oggi – in grado di fare le fusa.

Le linci

Anche le linci fanno le fusa, soprattutto quando interagiscono madre e figli



In tutto il mondo esistono quattro specie viventi di linci, tutte appartenenti al genere Lynx: la lince canadese e il bobcat, diffuse in Nord America, e la lince pardina e quella euroasiatica, originarie invece dell'Europa e dell'Asia. Sono predatori schivi e spesso difficili da osservare in natura, ma in cattività e nei centri di recupero è stato dimostrato che fanno le fusa in contesti di calma e riposo, in particolare durante le interazioni tra madre e cuccioli.

Il serval

In cattività, i serval possono fare le fusa anche durante le interazioni con gli esseri umani



Il serval (Leptailurus serval) è un elegante felino selvatico africano dalle zampe lunghe e le grandi orecchie, che abita le savane e le aree umide. Le sue fusa sono ben documentate e si manifestano soprattutto durante le interazioni tra madre e cuccioli o in momenti di tranquillità. In cattività, alcuni individui fanno le fusa anche quando interagiscono con i custodi o in presenza di cibo, in contesti e situazioni molto simili a quelli dei mici di casa.

Il puma

Il puma è il felino più grade e come gli altri membri della sottofamiglia fa le fusa



Il puma (Puma concolor), conosciuto anche come coguaro o leone di montagna, è un grosso felino carnivoro diffuso nel continente americano, dalla Patagonia al Canada, dove vive fino a un'altitudine di circa 5.800 metri. Si tratta, inoltre, della specie più grande appartenente alla sottofamiglia dei felini, superando, in alcuni casi, anche alcuni panterini come leopardi e leopardi delle nevi. Anche il puma è in grado di fare le fusa, che sono potenti e accompagnano spesso comportamenti sociali, come le cure parentali.

Il ghepardo

Anche i velocissimi ghepardi fanno le fusa



Il ghepardo (Acinonyx jubatus) è famoso per essere l'animale terrestre più veloce del pianeta, in grado di superare anche i 110 km/h per brevi tratti. Oltre a questa straordinaria capacità, è anche in grado di fare le fusa, come tutti i felini. Un tempo il suo areale era piuttosto esteso, ma oggi vive quasi esclusivamente nel continente africano. Solo una piccolissima popolazione isolata sopravvive ancora in Iran, dove però è considerato ormai a un passo dall'estinzione.

Il leopardo delle nevi

Il leopardo delle nevi è l’unico panterino in grado di fare le fusa



Da quanto ne sappiamo, il leopardo delle nevi (Panthera uncia) è l'unico panterino in grado di emettere delle fusa vere e proprie, nonostante l'ossificazione non completa dell'osso ioide. Questo animale è un grande ed elusivo predatore che abita le regioni montuose dell'Asia centrale e meridionale, in particolare le catene montuose dell'Himalaya e dei monti Altaj, ed è soprannominato anche "fantasma delle montagne" per via della sua abilità di mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente circostante grazie alla sua pelliccia maculata.