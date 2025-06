I cavalli hanno davvero cinque cuori? Ecco il motivo di questo modo di dire sulla loro incredibile resistenza

A volte si sente dire che i cavalli abbiano cinque cuori, ma perché?



Nel petto di un cavallo batte naturalmente un solo cuore, grande, potente e instancabile. Eppure, a volte si sente dire che i cavalli ne abbiano cinque. Com'è possibile? Non si tratta di una stranezza anatomica, ma di una curiosa espressione che racconta l'efficienza circolatoria di questi mammiferi. Il cuore di un cavallo pompa il sangue ossigenato attraverso tutto il corpo, ma il ritorno venoso – ovvero il viaggio del sangue di ritorno verso il cuore – è aiutato da un meccanismo straordinario che coinvolge anche gli zoccoli.

Ogni zoccolo, infatti, funziona come una sorta di pompa idraulica e quando il cavallo appoggia il piede a terra, la pressione esercitata sulla struttura interna dello zoccolo comprime le vene e spinge il sangue verso l'alto, riducendo il lavoro del cuore e favorendo una circolazione continua ed efficiente. Questo sistema, che si attiva ad ogni passo, ha fatto così nascere l'espressione secondo la quale i cavalli abbiano "cinque cuori", uno nel petto e uno per ogni zoccolo.

Perché si dice che i cavalli hanno cinque cuori?

Quando il cavallo appoggia lo zoccolo al suolo, il cuscinetto si comprime e spinge il sangue verso l’alto



L'espressione "i cavalli hanno cinque cuori" probabilmente nasce nelle scuderie, tra gli allevatori, i fantini, i veterinari e chiunque abbia passato molto tempo accanto a questi animali. È un modo per raccontare una delle caratteristiche fisiologiche più affascinanti del cavallo: la capacità di sostenere sforzi intensi grazie a un sistema circolatorio altamente specializzato. L'origine di questa espressione va ricercata proprio nella particolare struttura dello zoccolo.

All'interno di ogni zoccolo si trova un complesso sistema vascolare che comprende una "lamina" ricchissima di vasi sanguigni. Quando lo zoccolo tocca il suolo, la pressione esercitata dalla massa del cavallo comprime questa rete e favorisce il ritorno del sangue verso l'alto, come una pompa che spinge il fluido venoso verso il cuore. In questo modo, ogni zoccolo contribuisce attivamente alla circolazione sanguigna.

Ogni zoccolo non è un cuore vero e proprio, ma contribuisce a svolgere una funzione analoga dal punto di vista emodinamico. Da qui, l'espressione suggestiva: cinque cuori per un solo corpo. E non è un caso che proprio questa capacità di "pompare sangue" dagli arti sia uno dei motivi alla base della straordinaria resistenza dei cavalli durante la corsa, animali in grado di percorrere decine di chilometri senza mai crollare sotto la fatica.

Come funziona il sistema circolatorio dei cavalli

Il sistema degli zoccoli–pompa ha fatto così nascere l’espressione secondo la quale i cavalli abbiano "cinque cuori", uno nel petto e uno per ogni zoccolo



Il sistema circolatorio del cavallo è simile, nella sua struttura di base, a quello di tutti gli altri mammiferi. Un cuore che pompa il sangue, arterie che lo portano ossigenato ai tessuti e vene che lo riportano al cuore per essere riossigenato nei polmoni. Ma nel cavallo, tutto è in un certo senso "potenziato". Il cuore può arrivare a pesare fino a 4-5 kg e battere con una frequenza che varia rapidamente in base allo sforzo. In un animale a riposo, si aggira intorno ai 28-40 bpm (battiti per minuto), ma durante uno sforzo intenso può superare i 200 bpm.

L’adattamento più straordinario, però, riguarda proprio il ritorno venoso, cioè quando il sangue dalle regioni periferiche torna verso il cuore. In molti animali, il cuore deve lavorare molto per richiamare il sangue dalle estremità del corpo. Nel cavallo, invece, l'evoluzione ha "inventato" un adattamento incredibile: il sistema degli zoccoli-pompa. La parte interna dello zoccolo, chiamata cuscinetto digitale, è una struttura elastica e vascolarizzata che si comporta come un pistone.

Quando il cavallo appoggia lo zoccolo al suolo, il cuscinetto si comprime e spinge il sangue verso l'alto. Quando lo zoccolo si solleva, il cuscinetto si espande, aspirando nuovo sangue venoso dalle estremità. Questo ciclo si ripete ad ogni passo, rendendo la circolazione molto più efficiente. Questo sistema riduce la pressione sul cuore, migliora l'ossigenazione dei tessuti e rende il cavallo uno degli atleti animale più sorprendenti del regno animale. È anche per questo che la salute degli zoccoli di un cavallo è così importante.