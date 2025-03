I cani possono bere la camomilla? I benefici degli infusi per Fido

I cani possono bere la camomilla, se in piccole quantità e ben diluita



Molti di noi utilizzano tisane e bevande alla camomilla per conciliare il sonno, rilassarsi o alleviare piccoli disturbi digestivi. Ma questa pianta officinale è sicura anche per i nostri amici a quattro zampe? La risposta è sì: i cani possono bere la camomilla senza particolari controindicazioni, proprio come i gatti. Gli infusi e le tisane sono sicuri se ben diluiti e, anche se al momento non sono molte le evidenze scientifiche, potrebbero anche avere effetti benefici. Possono aiutare un cane a bere di più, oppure essere un supporto nel trattamento di infiammazioni e disturbi gastrointestinali. Tuttavia, prima di inserire qualsiasi quantità nella dieta del proprio cane, è fondamentale confrontarsi sempre con il proprio veterinario di fiducia.

I benefici della camomilla per il cane

Sebbene le evidenze scientifiche siano al momento ancora abbastanza limitate, molte persone e alcuni veterinari utilizzano infusi e integratori alla camomilla come supporto naturale per diversi piccoli disturbi. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, questa pianta viene infatti utilizzata per aiutare ad alleviare le infiammazioni gastrointestinali: può essere utile, per esempio, in caso di gastrite, colite o altri disturbi digestivi, aiutando a ridurre il fastidio e rilassando la muscolatura dello stomaco e dell'intestino.

Anche in caso di lieve indigestione o meteorismo, un infuso di camomilla ben diluito potrebbe aiutare a dare sollievo al nostro cane. In altri casi, invece, soprattutto con cani anziani o con problemi ai reni e che quindi tendono a bere poco, l'aroma delicato e il sapore della camomilla può rendere l'acqua più invitante, aiutandoli così a bere di più. Inoltre, sebbene non possa ovviamente mai sostituire una terapia antibiotica prescritta dal veterinario, la camomilla può anche avere un lieve effetto lenitivo sulle mucose delle vie urinarie.

Si può dare la camomilla a un cane per calmarlo?

Alcuni la utilizzano per aiutare il cane a calmarsi, tuttavia un cane particolarmente ansioso o stressato potrebbe non trarre alcun beneficio dalla camomilla



Uno dei motivi per cui molte persone scelgono la camomilla è il suo effetto rilassante. Nella nostra specie, questa pianta viene infatti spesso utilizzata come blando sedativo o tranquillante naturale, tuttavia nei cani i risultati possono variare molto e non sono così scontati. Alcune testimonianze aneddotiche suggeriscono che un infuso di camomilla, se somministrato nelle giuste quantità, potrebbe avere un leggero effetto calmante in situazioni di stress lieve anche per i nostri amici, come durante un temporale o un viaggio in auto.

Tuttavia, è importante ricordare che i cani metabolizzano le sostanze in modo molto diverso da noi esseri umani e che difficilmente le dosi che possiamo somministrargli per evitare effetti indesiderati possono raggiungere quantità davvero significative. Proprio per questo, un cane particolarmente ansioso o stressato potrebbe non trarre alcun beneficio dalla camomilla e avere invece bisogno di un supporto comportamentale di un professionista, come un istruttore cinofilo, o di un trattamento medico più specifico prescritto dal veterinario.

Quanta camomilla può bere il cane?

Le quantità di camomilla che può bere un cane devono sempre essere concordate con il veterinario, in base a fattori come età, peso e stato di salute generale. Le dosi consigliate sono comunque generalmente molto ridotte: poche gocce mescolate all'acqua o somministrate direttamente con una siringa senza ago. In ogni caso, la camomilla deve essere fredda o al massimo tiepida, mai calda, e soprattutto priva di zuccheri o altri dolcificanti artificiali, che possono invece essere anche molto dannosi per il cane.

Quantità di camomilla davvero eccessive, così come qualsiasi sostanza vegetale o pianta, potrebbero infatti causare anche possibili reazioni allergiche, disturbi gastrointestinali, diarrea a e vomito. Nulla di troppo grave, sia chiaro, ma è anche per questo che bisogna sempre evitare il fai da te o rimedi fatti in casa che sembrano funzionare con noi. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che noi e i cani abbiamo un organismo e un metabolismo molto diversi tra loro.

Quali altre tisane possono bere i cani?

Alcune tisane o bevande contenenti sostanze come la caffeina, possono invece essere pericolose per i nostri cani



Se la camomilla è un'opzione sicura per il nostro cane, esistono anche molte altre tisane e infusi che i nostri amici possono bere senza effetti collaterali evidenti. Tra queste ci sono per esempio quelle alle erbe come la malva, la menta e la melissa. In ogni caso, occorre sempre ricordare che un cane, generalmente, non avrebbe bisogno di questo tipo di integrazioni, anche per noi possono sembrare sempre innocue, scontate oppure utili.

E infatti, bisogna prestare molta attenzione a tisane e bevande contenenti sostante stimolanti come teina o caffeina, presenti per esempio nel tè verde e nel tè nero, che sono invece tossiche e potenzialmente pericolose per i nostri cani. Anche alcune erbe, come l'iperico, potrebbero essere tossiche o disturbare il nostro cane. Come sempre, quindi, la regola d'oro è: prima di provare qualsiasi rimedio casalingo, meglio consultare prima il proprio veterinario di fiducia.