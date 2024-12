I bambini che crescono in fattorie o con animali hanno un rischio minore di sviluppare allergie

I bambini che crescono con animali domestici o in fattorie a contatto con la natura, possono sviluppare meno allergie perché il loro microbioma intestinale è più diversificato e in salute. Lo sostiene un nuovo studio.

Spesso sentiamo parlare di come il contatto con la natura e gli animali faccia bene alla salute, soprattutto quella dei bambini. I bimbi che vivono in campagna o crescono a stretto contatto con gli animali sembrano infatti ammalarsi meno e non è solo un'impressione. Sempre più evidenze scientifiche negli ultimi anni confermano che il contatto quotidiano con la natura e con gli animali può avere effetti sorprendenti sul microbioma intestinale e sul sistema immunitario. Infatti, un nuovo studio recentemente pubblicato su PLOS ONE suggerisce che i bambini che crescono in fattorie o in case con animali domestici hanno meno probabilità di sviluppare allergie.

L'effetto protettivo della vita in campagna e con gli animali

Lo studio è condotto analizzando campioni di feci di due gruppi di bambini che vivevano in fattorie o a contatto con gli animali in Svezia. E i risultati sembrano chiari: i piccoli che vivono in fattorie o che passano molto tempo all'aperto, circondati da animali e dalla biodiversità dell'ambiente rurale, sviluppano un sistema immunitario più resistente. Questo fenomeno, si basa sul fatto che l'esposizione precoce a una certa varietà di microbi aiuti lo sviluppo dei batteri intestinali benefici.

In pratica, se i bambini crescono con pochi contatti con la natura e gli animale, il loro microbioma diventa meno diversificato, aumentando il rischio di allergie e malattie autoimmuni. Non è però solo la vita in fattoria a fare la differenza. Anche chi vive in città, ma cresce con uno o più animali domestici, può beneficiare di una protezione simile. Gatti, cani e altri animali possiedono o portano in casa una varietà di batteri "buoni" dall'esterno che, sebbene invisibili, contribuiscono a rafforzare il microbioma dei bimbi.

Secondo i ricercatori, l'esposizione precoce – specialmente nei primi anni di vita, quando il microbioma intestinale è ancora in formazione – è quindi cruciale. Gli animali, in un certo senso, agiscono come "alleati invisibili", aiutando lo sviluppo di batteri commensali anaerobici. Recentemente, inoltre, un altro studio condotto dall'Università di Bologna aveva già suggerito che l'interazione tra bambini e animali – in quel caso cavalli – può migliorare la diversità e la salute del microbioma intestinale.

Crescere con gli animali favorisce il benessere psicologico

Gli effetti positivi del contatto con animali e natura non si limitano solo a ridurre il rischio di sviluppare allergie. Lo studio suggerisce che questi bambini possono essere anche meno inclini a sviluppare asma e altre malattie infiammatorie. Inoltre, crescere con animali favorisce anche il benessere psicologico ed emotivo, aiutando i piccoli a sentirsi più sicuri e a sviluppare maggiore empatia per gli altri.

Gli autori ci tengono comunque a sottolineare che serviranno ulteriori studi per confermare questi risultati, il campione analizzato è infatti molto piccolo per trarre conclusioni certe. La ricerca offre però spunti importanti per ulteriori approfondimenti e per ripensare il nostro rapporto con l'ambiente e gli animali. Vivere in contesti urbani non significa dover rinunciare ai benefici di un contatto diretto con la natura. Passeggiate nei parchi, gite in campagna e la scelta di adottare un animale domestico possono fare la differenza.

Crescere in un mondo "più naturale" non solo sembrerebbe proprio aiutare a migliorare la diversità e la salute del microbioma intestinale e costruire difese immunitarie più solide, ma regala anche ai bambini l'opportunità di sviluppare un legame speciale con la natura e gli animali. In fondo, la chiave per un futuro più sano e sostenibile potrebbe essere proprio quella di tornare a essere un animale tra gli animali nella nostra grande casa comune che è la natura.