Gus, il pinguino imperatore finito per sbaglio in Australia, è tornato in mare aperto dopo le cure

Gus, il pinguino imperatore finito per sbaglio in Australia, è tornato in mare aperto. Si conclude così la storia del primo pinguino appartenente a questa specie avvistato su una spiaggia australiana.

Gus al momento del rilascio in mare. Foto di DBCA’s Parks and Wildlife Service



Gus, il pinguino imperatore che aveva sorpreso tutti approdando per sbaglio sulle coste australiane, è tornato finalmente libero nel suo habitat naturale. Dopo venti giorni di cure e diversi chili recuperati in un centro di recupero, l'uccello è stato liberato nel Pacifico Meridionale, pronto a riprendere la sua vita in mare. La storia di Gus ha inizio nei primi gironi di novembre, quando è stato avvistato e recuperato su una spiaggia a Denmark, un piccolo villaggio sulla costa sud-occidentale dell'Australia.

Questo evento ha destato parecchio stupore tra gli esperti, poiché i pinguini imperatore (Aptenodytes forsteri) vivono e si riproducono esclusivamente in Antartide, a oltre 3.000 chilometri di distanza. È infatti la prima volta che un pinguino appartenente questa specie viene osservato così a nord. Al momento del ritrovamento, Gus era visibilmente denutrito e disorientato. Gli esperti si chiedono ancora come mai si sia allontanato così tanto dalle coste antartiche e son ostate fatte diverse ipotesi.

Molto probabilmente, durante una delle sue lunghe spedizioni in mare aperto alla ricerca di cibo, potrebbe aver seguito correnti oceaniche più calde, come quella circumpolare antartica, che lo hanno portato fuori rotta fino alle coste australiane. Queste correnti, ricche di nutrienti, attirano molte delle piccole prede preferite dai pinguini, cosa che potrebbe aver spinto Gus – chiamato così per il gioco di parole tra il nome della specie e l'imperatore romano Augusto – a intraprendere questo viaggio straordinario.

Dopo il recupero, Gus era stato affidato alle cure del Dipartimento per la Biodiversità e la Conservazione dell’Australia Occidentale, che per la prima volta ha dovuto nutrire e gestire un uccello appartenente a questa specie. Fortunatamente, il pinguino è riuscito a recuperare tre chilogrammi di peso, raggiungendo così una condizione fisica sufficiente per affrontare nuovamente il mare aperto e tornare in acque e coste a lui più familiari.

L'avventura a lieto fine di Gus ci ricorda quanto possono essere imprevedibili gli spostamenti degli animali e le dinamiche tra ambiente e correnti marine per la vita dei pinguini imperatore, capaci di percorrere migliaia di chilometri in cerca di cibo in mare aperto.Eventi come questo offrono preziose opportunità per approfondire la conoscenza di queste affascinanti uccelli marini e dei loro comportamenti migratori. Ora, per Gus è tornato il momento di riprendere la sua vita tra i ghiacci dell'Antartide.