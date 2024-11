Ecco il paguro “chele di fragola”, una nuova specie appena scoperta in Australia

Strigopagurus fragarchela. Foto di Queensland Museum



I ricercatori del Queensland Museum, in Australia, hanno recentemente annunciato la scoperta di una nuova specie di paguro a cui hanno dato un nome davvero molto particolare. Il crostaceo appena descritto sulla rivista Memoirs of Queensland Museum si chiama infatti Strigopagurus fragarchela. Il nome scientifico, che unisce il latino fragaria (fragola) e chela (chela, o pinza), rende omaggio al colore vivido delle sue chele e delle sue zampe, che richiamano il rosso intenso delle fragole mature. Informalmente, sarà però chiamato "strawberry-clawed hermit", che possiamo tradurre in paguro chele di fragola.

Chi è il paguro chele di fragola: dove vive e perché "canta" sott'acqua

La nuova specie è stata scoperta e descritta da Peter Davie, ricercatore onorario, e dalla curatrice delle collezioni del Queensland Museum, Marissa McNamara. Il paguro vive a una profondità compresa tra i 120 e i 260 metri al largo della costa sud-orientale dello stato del Queensland, una regione nota per la ricchezza della sua biodiversità marina. Secondo McNamara, questo paguro si distingue però non solo per le sue chele color rosso fragola, ma anche per una caratteristica unica tra i crostacei: la capacità di produrre suoni sott'acqua tramite un meccanismo di stridulazione simile a quello dei grilli, da qui il nome latino del genere Strigopagurus.

«Appena lo abbiamo visto, abbiamo capito che era un esemplare speciale, e lo abbiamo soprannominato subito ‘Strawberry Claws' (chele di fragola, ndr)», ha raccontato McNamara in un comunicato diffuso dal museo. «Con la scoperta di Strigopagurus fragarchela, l'Australia rafforza il suo primato nel genere Strigopagurus. Ora contiamo quattro specie endemiche, di cui due presenti esclusivamente nel Queensland». Al momento, il paguro chele di fragola è stato scoperto solo tramite alcune catture nelle reti a strascico, per cui si sa ancora molto poco sul suo ruolo ecologico e sulle sue abitudini. Tuttavia, gli scienziati sono certi che faccia parte di un complesso ecosistema che si trova nelle profondità della piattaforma continentale australiana.

C'è ancora tanto da scoprire sul paguro dalle chele color fragola

Strigopagurus strigimanus, una specie simile che vive al largo della Tasmania



Jim Thompson, CEO del Queensland Museum, ha sottolineato ed elogiato il lavoro dei ricercatori, rimarcando l'importanza delle collezioni naturalistiche dei musei: «I nostri archivi non sono semplici raccolte di esemplari conservati, ma strumenti fondamentali per la scoperta scientifica, la conservazione e l'educazione pubblica». Questi paguri sono anche piuttosto grandi per il loro genere, arrivando a misurare quasi quanto il palmo di una mano. A parte questo, la loro caratteristica più iconica rimane in ogni caso la colorazione, con splendide zampe rosso vivo e macchie scarlatte color fragola distribuite in maniera puntiforme sulle chele.

Questa scoperta aggiunge quindi un nuovo piccolo tassello al variegato mosaico della biodiversità marina australiana, ricordandoci quanto sia ricco e ancora in gran parte inesplorato il nostro pianeta blu. E ora, grazie a queste piccole chele picchiettate di rosso, abbiamo un motivo in più per meravigliarci della natura che ci circonda, con la speranza che dopo questa prima descrizione ufficiale, i ricercatori potranno finalmente concentrarsi sullo studio dell'ecologia, del comportamento e delle abitudini di questi curiosi piccoli crostacei che stuzzicano da sempre grandi e piccini con le loro "case" ambulanti.