È vero che gli elefanti non sanno saltare? Perché non ci riescono

Gli elefanti sono tra i pochissimi animali che non sanno saltare: colpa del peso, delle zampe e della loro anatomia, progettata più per sostenere che per spingere il corpo verso l'alto.

Un elefante africano di savana (Loxodonta africana), l’animale terrestre più grande e pesante del pianeta



Gli elefanti sono famosi per molte cose: sono i più grandi animali terrestri viventi, hanno una memoria straordinaria, una vita sociale complessa e sono incredibilmente intelligenti. Ma sono noti anche per un'altra caratteristica piuttosto insolita: sono tra i pochissimi animali incapaci di saltare. Persino altri animali molto grossi ci riescono, come rinoceronti e ippopotami, protagonisti di un curioso studio che ha dimostrato come, trottando alla massima velocità, riescono a sollevare tutte e quattro le zampe da terra per brevi istanti.

Gli elefanti, invece, non riescono mai a staccare contemporaneamente tutti gli arti dal suolo e non perché siano pigri o goffi. È invece una conseguenza diretta della loro anatomia, delle dimensioni abnormi e del modo in cui il loro corpo è costruito per sostenere un peso del genere in modo efficiente e sicuro.

Perché gli elefanti non possono saltare

Il corpo e le zampe di un elefante non sono progettate per il salto e infatti non ci riescono



Saltare significa spingere il corpo verso l'alto con forza sufficiente da vincere la gravità e restare sospesi in aria, anche solo per una frazione di secondo. Per farlo servono muscoli potenti, articolazioni flessibili e una struttura scheletrica capace di assorbire l'impatto dell'atterraggio. Gli elefanti, tuttavia, sono biologicamente progettati per tutt'altro. Le loro zampe sono lunghe, dritte e funzionano come colonne portanti.

A differenza però di molti altri mammiferi, le articolazioni di ginocchia, caviglie e piedi hanno una mobilità molto limitata. Questo riduce la possibilità di accumulare e rilasciare energia elastica, un meccanismo fondamentale per il salto. Inoltre, i muscoli delle zampe sono più adatti a sostenere il peso e a spingere il corpo in avanti, piuttosto che verso l'alto. Un altro fattore chiave è anche la distribuzione del peso.

Anche quando corre, un elefante ha sempre almeno una delle zampe a contatto col terreno



Un elefante adulto può pesare diverse tonnellate e questo carico grava su ossa e articolazioni che, pur essendo molto robuste, sarebbero sottoposte a stress enormi durante un ipotetico salto. L'atterraggio, in particolare, potrebbe persino causare fratture o gravi danni ai tessuti. Diversi studi biomeccanici hanno anche analizzato e approfondito il movimento e la locomozione degli elefanti per capirne limiti e possibilità.

Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology ha per esempio dimostrato che, anche quando corrono, gli elefanti asiatici mantengono sempre almeno una zampa a contatto con il suolo e non entrano mai in una vera fase di "volo", come accade negli altri animali terrestri, inclusi gli ippopotami. Un altro studio, pubblicato su Interface, ha analizzato invece la struttura muscolo-scheletrica dei "piedi" e dei tendini, evidenziando come siano ottimizzati per ammortizzare il peso e non per generare salti.

In breve, quindi, gli elefanti non saltano perché il loro corpo è un compromesso evolutivo: perfetto per sostenere masse enormi e muoversi su lunghe distanze, ma completamente inadatto a movimenti esplosivi verso l'alto.

Quanto pesa in media un elefante: le dimensioni

Tutte e tre le specie viventi di elefanti non possono saltare. In foto un gruppo di elefante asiatici (Elephas maximus)



Oggi esistono tre specie viventi di elefanti, leggermente diverse per dimensioni, habitat e peso. L'elefante africano di savana (Loxodonta africana) è il più grande di tutti, nonché l'animale terrestre vivente più grosso. I maschi adulti possono raggiungere i 3-4 metri di altezza alla spalla e pesare tra le 5 e le 6 tonnellate, con alcuni individui eccezionali che superano anche le 6,5 tonnellate. Le femmine sono più piccole e in media pesano tra le 3 e le 3,5 tonnellate.

L'elefante africano di foresta (L. cyclotis) è invece il più piccolo e più schivo e vive esclusivamente in alcune porzioni di foresta pluviale dell'Africa centrale. I maschi raggiungono in genere le 3-4 tonnellate, mentre le femmine pesano intorno alle 2-3 tonnellate. È anche la specie di elefante a maggior rischio: nella Lista Rossa IUCN sono infatti inseriti nella categoria "In pericolo critico", quella immediatamente precedente all'estinzione.

Gli elefanti africani di foresta (Loxodonta cyclotis) sono la specie più piccola, ma anche quella che rischia maggiormente l’estinzione



C'è poi l'elefante asiatico (Elephas maximus), diffuso in Asia meridionale e sud-orientale, e più piccolo dei suoi parenti africani di savana. I maschi pesano in media tra le 4 e le 5 tonnellate, mentre le femmine raramente superano le 3 tonnellate. Anche la struttura del corpo è più compatta, ma resta comunque incompatibile con il salto.

In tutte e tre le specie, le dimensioni e il peso sono il principale limite fisico. Gli elefanti non sono fatti per saltare, e in natura non ne hanno nemmeno bisogno: la loro forza, la stazza e l'intelligenza sono più che sufficienti per sopravvivere senza mai dover staccare tutte e quattro le zampe da terra.