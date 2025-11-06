Due puma si accoppiano sul portico di un centro anziani in California e vengono ripresi dalla videosorveglianza

Due puma sono stati ripresi mentre si accoppiavano sul portico di una residenza per anziani a Oceanside, in California. Le telecamere mostrano la femmina seguita dal maschio, che la annusa e ringhia prima di allontanarsi insieme: si tratta del tipico rituale che precede l'accoppiamento vero e proprio. Il tutto è avvenuto in uno strano “nido d’amore” urbano.

Due puma sono stati ripresi durante l'accoppiamento, niente di strano se non fosse che la registrazione non è stata fatta in una foresta di montagna ma sul portico di una residenza per anziani a Oceanside, in California.

I puma sono comparsi mercoledì 5 novembre intorno alle 3 del mattino sul portico, dove il loro rituale d'accoppiamento è stato ripreso lasciando sotto shock i sorveglianti e gli anziani della struttura. Anche se non è un evento così raro avvistare puma vicino alle aree urbane in questa zona, non è mai successo che eleggessero la città a nido d'amore.

Cosa mostra il video ripreso nella comunità per anziani

Mercoledì 5 novembre sono arrivati nella comunità per anziani di Oceanside due visitatori inaspettati: due puma con intenzioni amorose. Il video di sorveglianza mostra un puma, probabilmente una femmina, che entra dal lato della casa e si sdraia sul portico. Pochi secondi dopo compare anche un secondo puma, un po' più grande che si avvicina alla femmina e l'annusa. A questo punto il puma più piccolo emette dei ringhi che proseguono per quasi 30 secondi prima che entrambi gli animali si allontanino nella direzione da cui sono venuti.

Non è la prima volta che questi animali selvatici si avventurano così vicino alle abitazioni in California, già nel 2024, un puma era stato avvistato più volte proprio a Oceanside prima di venire ucciso da un'auto. Non era mai avvenuto però che scegliessero una residenza per anziani come nido d'amore.

L'accoppiamento dei puma

I puma maschi e femmine solitamente vivono lontani gli uni dagli altri, l'unico momento in cui interrompono la loro solitudine è proprio durante l'accoppiamento. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza non lasciano dubbi perché mostrano il rituale così come avviene in natura.

In questi casi, infatti, la femmina emette vocalizzazioni caratteristiche, simili ai ringhi prodotti mercoledì sera, proprio per attirare il maschio. Attirato dal rumore e dai feromoni, a questo punto il potenziale partner si avvicina e inizia la sua parte del corteggiamento. Se la femmina lo gradisce si allontana con lui per consumare lontano da occhi (e obiettivi) indiscreti.