Dopo 19 anni Valentina ritrova il suo micio Maduk, l’incredibile storia di un’amicizia mai dimenticata

Dopo quasi 20 anni, Valentina ha ritrovato il suo gatto grazie a un video visto sui social. Si trattava proprio di Maduk, conosciuto nel gattile di Paderno Dugnano come Anselmo. La prova del nove per il riconoscimento è stato il fratello gemello di Maduk.

A volte è proprio quando si perdono le speranze che la vita decide di farti un regalo inaspettato. È quello che è successo a Valentina che in un giorno apparentemente uguale a tutti gli altri si è trovata davanti il suo gatto Maduk, scappato di casa quasi 20 anni prima. In un video dell'Asilo del cane di Paderno Dugnano, nel Milanese, vengono mostrati alcuni "nonnini" della struttura, e tra questi c'è anche uno di nome Anselmo, un gattone dallo sguardo scontroso e il pelo bianco e nero, del tutto simile a Maduk.

Immediatamente Valentina contatta il rifugio racontando ai volontari che il loro gatto Anselmo, che credevano essere un randagio, era in realtà il suo Maduk. I volontari della struttura, che di Anselmo conoscevano solo il presente, erano inizialmente molto scettici. Hanno comunque ascoltato la storia di Valentina e nella descrizione che lei ha fatto del carattere del suo gatto hanno subito riscontrato moltissime somiglianze con il vecchietto di cui si prendevano cura da quasi 10 anni.

La vera conferma però è arrivata da un dettaglio ancora più sorprendente: Anselmo era stato adottato da Valentina con un fratello gemello di nome Kishka. Vederli insieme è stata la conferma di una storia incredibile: Kishka era identico al gatto che loro conoscevano come Anselmo.

Domenica scorsa, quindi, Valentina e la sua famiglia si sono recati al gattile di Paderno Dugnano per ricongiungersi. L’emozione era alle stelle e, al primo sguardo, ogni dubbio è svanito: era davvero il suo Maduk. Il micio, pur avendo vissuto lontano dalla sua casa per quasi 20 anni, ha riconosciuto subito l’affetto della sua umana e accettato le sue coccole, anche se con lo sguardo torvo che lo caratterizza.

Insieme, Valentina e i volontari hanno ricostruito l'Odissea vissuta da Anselmo/Maduk: la storia inizia nel 2006, quando Valentina e il suo fidanzato decidono di adottare due gatti gemelli dal manto bianco e nero e dal pelo lungo. Li chiamano Kishka e Maduk. Fin dai primi mesi Maduk però si dimostra particolarmente insofferente alla vita casalinga.

Questa tendenza non deve sorprendere: i gatti, infatti, sin dalla piccolissimi, già intorno alla terza settimana, hanno la tendenza a perlustrare il territorio intorno a quella che considerano la loro tana. Da bravi cacciatori i gatti si allontanano e tornano più volte al giorno per poi tornare. Ma individui come Maduk possono soffrire in maniera particolare la vita in casa, consapevole di questo, Valentina ha assecondato l'esigenza di Maduk di stabilirsi nella colonia felina poco distante da casa. Qui il gattone ha continuato a essere accudito da Valentina quotidianamente, per poi sparire all'improvviso.

Passano quasi 20 anni senza notizie fino al gennaio 2025, quando si sono ritrovati grazie al gattile dell'Asilo del cane di Paderno Dugnano. Nonostante il ricongiungimento, però, Anselmo resterà in gattile dove alla veneranda età di quasi 20 anni ha ormai trovato il suo equilibrio diventando l'ospite più anziano di tutto il gattile. Valentina però adesso sa dove si trova e andrà a trovarlo per riempirlo delle carezze e delle attenzioni che gli sono mancate in questi anni.