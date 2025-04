DolphinGemma: l’Intelligenza Artificiale di Google per “parlare” con i delfini

"DolphinGemma, un ampio modello linguistico sviluppato da Google, sta aiutando gli scienziati a studiare il modo in cui comunicano i delfini e, si spera, anche a scoprire cosa stanno dicendo". E' questo l'annuncio che arriva da Mountain View in occasione del National Dolphin Day, la giornata nazionale in Usa dedicata ai delfini per sviluppare maggiore attenzione e conoscenza a una specie che da sempre affascina per la sua intelligenza straordinaria.

Google sta lavorando da diverso tempo insieme ai ricercatori del Georgia Institute of Technology e al Wild Dolphin Project (WDP) a un software che appunto dovrebbe servire a interpretare il linguaggio degli animali e consentire all'essere umano di comunicare con questa specie. E' un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione che viene allenato appositamente per interpretare le vocalizzazioni dei delfini e riprodurre sequenze sonore simili a quelle reali.

IlWDP ha condotto il più longevo progetto di ricerca subacquea sui delfini al mondo, studiando una specifica comunità di delfini maculati atlantici selvatici (Stenella frontalis) nelle Bahamas analizzando i comportamenti e la comunicazione tra diverse generazioni di animali che si sono succedute nel tempo. Questo approccio non invasivo, spiegano i ricercatori, è avvenuto "nel loro mondo, alle loro condizioni" garantendo la possibilità di analizzare una quantità di dati unici. Si tratta di materiale che corrisponde a decenni di video e audio subacquei "meticolosamente abbinati alle identità, alle storie di vita e ai comportamenti osservati dei singoli delfini".

DolphinGemma ha a disposizione questi dati e sfrutta specifiche tecnologie audio di Google: "Il tokenizzatore SoundStream riproduce in modo efficiente i suoni dei delfini, che vengono poi elaborati da un'architettura di modelli adatta a sequenze complesse".

I primi test di DolphinGemma, a sinistra i suoni degli animali a destra quelli riprodotti dall’IA



I ricercatori ora hanno iniziato ad utilizzare il linguaggio prodotto da DolphinGemma sul campo: il modello può aiutarli a scoprire strutture nascoste e potenziali significati nella comunicazione naturale dei delfini, un compito che in precedenza richiedeva un immenso sforzo umano. Infine, questi schemi, integrati con suoni sintetici creati dagli esperti per riferirsi a oggetti con cui i delfini amano giocare, potrebbero stabilire un vocabolario condiviso con i delfini per una comunicazione interattiva.