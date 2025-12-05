Declassamento del lupo in Italia, cosa cambia con l’approvazione alla Camera

La Camera ha detto sì al declassamento dello status di protezione del lupo. Con 122 voti a favore, 7 contrari e 63 astenuti l'Aula ha approvato la legge di delegazione europea che, tra le altre disposizioni, contiene anche la riduzione della tutela del lupo già approvata in sede europea.

Cosa cambia con il declassamento dello status di protezione del lupo

La riduzione dello status di protezione del lupo era stata proposta nel dicembre 2023 dalla Commissione Europea e in breve tempo aveva ottenuto il via libera del Consiglio dell'Unione Europea, del Comitato delle parti della Convenzione di Berna e in fine del Parlamento europeo.

In questo modo il lupo è passato dall'essere una specie "rigorosamente protetta" a solo "protetta" in Europa, una differenza che non è solo semantica. Adesso sta ai singoli Stati membri la facoltà di recepire questa modifica nelle proprie legislazioni. Quando ciò avverrà i paesi avranno maggiore libertà nel decidere come gestire la specie, potendo prevedere piani e quote di abbattimenti controllati senza dover ricorrere alle deroghe straordinarie attualmente previste.

Quello che sta avvenendo in Italia è quindi il primo passo in questa direzione anche nel nostro paese. Perché questa modifica faccia sentire i suoi effetti pratici, però, è necessario che venga approvata anche dal Senato, e infine ottenga i decreti attuativi per recepirlo nella normativa nazionale.. Un iter lungo, ma già avviato.

Il sostegno di Bruzzone (Lega): "Vicinanza agli allevatori"

Il provvedimento ha potuto contare sull'appoggio deciso della maggioranza di governo, e le motivazioni sono state esplicitate in Aula dal deputato della Lega Francesco Bruzzone, già proponente di una riforma della legge quadro sulla caccia, poi abortita e ripresentata con la firma proprio dei partiti che sostengono Meloni.

"Manifestiamo vicinanza ai nostri allevatori, anche quelli non professionisti, non ce la fanno più – ha detto Bruzzone – Il lupo è in forte aumento è sta creando un impatto non da poco". E aggiunge: "Questo è l'atto finale per la gestione, non per gli abbattimenti indiscriminati. Dobbiamo andare a individuare le aree dove questo animale può stare, che non possono essere quelle dove l'uomo lavora, cura la terra, e fa allevamento. Le aree non vocate alla presenza del lupo sono anche le aree abitate. I lupi rimangano in determinate aree, ma dove l'uomo fa determinate attività non ci può stare. La misura votata oggi va in questa direzione".

La denuncia di Evi (Pd): "Decisione antiscientifica"

Ad opporsi è stato il Partito Democratico, come ha sottolineato la deputata Eleonora Evi: "Abbiamo votato contro questa decisione, che riteniamo non basata sulla scienza e frutto di paura e propaganda alimentate dalla destra. TV e giornali, nell’ultimo periodo in particolare, hanno contribuito ad aumentare questa narrazione e le relative polarizzazioni".

Contro il declassamento del lupo già in sede europea si sono espressi il gruppo di lavoro di IUCN Large Carnivore Initiative for Europe, e le associazioni scientifiche di tutela della fauna selvatica: "Le decisioni dovrebbero essere prese sulla base di dati scientifici, concreti e la priorità dovrebbe essere quella di fare informazione corretta sulla cultura della convivenza. Convivenza che non è un miraggio se pensiamo alle esperienze positive di coesistenza come l’attività associazione di allevatori DifesAttiva che insegna ad allevatori come proteggere animali allevati al pascolo con i cani da guardiania. E’ dunque provato che i ricoveri notturni, recinzioni e cani da guardiania di fatto azzerino le predazioni del lupo. E quando queste avvengono servono ristori rapidi e congrui".

"La priorità di chi fa politica dovrebbe essere quella di trovare le giuste soluzioni a problemi complessi e non di fare propaganda e alimentare paure contro un animale come il lupo che è un bioregolatore fondamentale e che regola, ad esempio, un’altra specie particoalrmente osteggiata come i cinghiali".