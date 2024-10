Cucciolo di giaguaro ucciso da un veicolo turistico in Argentina: la compagnia si fa avanti e paga una multa di 20 milioni di dollari

Il 2 ottobre scorso un cucciolo di giaguaro è stato investito e ucciso da un veicolo turistico nella provincia di Misiones, in Argentina. La compagnia turistica si è presentata volontariamente alle autorità accetanto di pagare un multa molto salata che sarà investita per mettere in sicurezza le strade.

Il 2 ottobre scorso un cucciolo di giaguaro è stato investito e ucciso nella provincia di Misiones, in Argentina, mentre attraversava la Strada Nazionale 12 che taglia alcune riserve naturali della zona. Il piccolo felino, di circa 5 mesi di età, è stato travolto da un veicolo di una compagnia turistica che, qualche giorno dopo, si è presentata volontariamente alle autorità. Con un gesto che può sembrare eccezionale per un evento del genere, l'agenzia Caracol Internacional ha poi accettato volontariamente di pagare una multa di 20 milioni di dollari.

A confermarlo è stato il governatore della provincia Hugo Passalacqua, che ha sottolineato anche come il gesto rappresenta un'assunzione di responsabilità e un segnale di rispetto molto importante verso una specie iconica di tutto Sud America e considerata in serio pericolo di estinzione nel paese.

Secondo la stampa argentina, l'incidente è avvenuto in condizioni di scarsa visibilità a causa della pioggia, che non ha dato al conducente il tempo per frenare ed evitare l'impatto.

I pericoli per il giaguaro in Argentina

Il giaguaro (Panthera onca), simbolo della biodiversità sudamericana, è una specie considerata in serio pericolo in Argentina, dove ne restano poche centinaia di individui. Le cause principali del suo declino sono la distruzione dell'habitat forestale, il bracconaggio e, come in questo caso, l'urbanizzazione non controllata, che trasforma le strade che tagliano le foreste in vere e proprie trappole mortali per la fauna selvatica. È di ieri infatti la notizia dell'investimento e della morte anche di un puma, avvenuta all'interno del Parque Nacional Iguazú.

Con il pagamento della multa, la compagnia Caracol ha voluto quindi esprimere un segno concreto di pentimento e ha dichiarato che collaborerà attivamente per evitare che tragedie simili possano ripetersi. L'azienda ha comunicato il proprio rammarico e ha ribadito l'impegno per la conservazione della biodiversità, affermando che il turismo naturalistico responsabile deve necessariamente prevedere la salvaguardia degli ecosistemi che visita.

Come verranno impiegati i soldi pagati dalla compagnia?

L'ammontare della multa sarà impiegato dal governo di Misiones per rafforzare la protezione della fauna nelle aree protette. Come spiegato dal Ministro dell'Ecologia, Martín Recaman, questi fondi sosterranno l'installazione di nuova segnaletica, dispositivi di controllo dei limiti di velocità e sistemi di vigilanza, con l'obiettivo di ridurre i rischi per la fauna selvatica. Misiones è una delle ultime roccaforti del giaguaro in Argentina, e il governo locale è determinato a trasformare questo triste evento in un'opportunità di sensibilizzazione e conservazione.