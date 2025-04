Cosa succede se il gatto salta dalla finestra aperta? Perché lo fa e come impedirlo

I gatti amano esplorare finestre e balconi ma questi spazi nascondono seri pericoli. Una caduta può causare gravi lesioni sia esterne che interne. Per proteggerli, è fondamentale installare reti di sicurezza e non lasciare mai le finestre aperte senza sorveglianza.

Arrampicarsi in alto e sfruttare la visuale da finestre e balconi rappresenta uno dei passatempi più attraenti per i gatti. Quest'abitudine, che nasce da un bisogno innato di pattugliare il proprio territorio, però può rivelarsi molto pericolosa per l'incolumità dei mici.

I gatti, pur essendo agili e dotati di equilibrio, possono cadere e farsi anche molto male. Se si sporgono troppo o calcolano male un salto possono ferirsi gravemente, e morire. Come possiamo quindi proteggere il nostro gatto?

Perché i gatti salgono sui balconi o camminano sulle finestre aperte

L'attrazione del gatto verso le altezze è frutto di un istinto innato che ha radici antichi. Da sempre i felini, in quanto animali territoriali, sono estremamente attenti a ciò che accade nel loro ambiente: amano osservare, esplorare, seguire movimenti, rumori e odori. Le finestre e i balconi da questo punto di vista offrono una combinazione. Guardare fuori significa sorvegliare il proprio territorio, seguire con lo sguardo uccelli in volo o insetti. Ma non solo: le altezze attraggono molti gatti perché consentono di controllare ciò che succede senza essere visti, una posizione di vantaggio anche in natura.

I davanzali stretti o le ringhiere dei balconi non spaventano il gatto come potrebbero fare con un essere umano. Il suo corpo è fatto per arrampicarsi, saltare, camminare su superfici strette mantenendo l'equilibrio. Questo però non significa che non possa sbagliare. Il gatto più abile può perdere l'equilibrio e scivolare. C'è poi da considerare il fattore esperienza: alcuni gatti, specialmente se giovani o molto attivi, non sono pienamente consapevoli dei propri limiti. Per alcuni individui un balcone può rappresentare più un luogo da esplorare che un potenziale pericolo.

Cosa succede se il gatto cade dalla finestra?

Anche se può sembrare incredibile, la caduta di un gatto da una finestra o da un balcone è purtroppo un evento piuttosto comune, tanto che in medicina veterinaria si parla di "sindrome del gatto paracadutista". Questo termine viene usato per descrivere quei casi in cui un gatto cade da un'altezza significativa, spesso tra il secondo e il sesto piano. Nonostante la loro agilità, i gatti non sono immuni dai danni provocati da una caduta. Il mito secondo cui "i gatti cadono sempre in piedi" è solo parzialmente vero: riescono a girarsi in aria per atterrare sulle zampe ma questo non basta a proteggerli da fratture, lesioni interne o peggio.

La gravità delle conseguenze dipende da diversi fattori, come l'altezza da cui è avvenuta la caduta, la superficie su cui il gatto atterra, la sua età e condizioni fisiche. Le lesioni più comuni riguardano la mandibola, le zampe, la colonna vertebrale o il torace. Alcuni gatti, anche se apparentemente illesi, possono riportare traumi interni che si manifestano solo dopo alcune ore. In certi casi, una caduta può essere fatale. Per questo, se il gatto cade da una finestra o da un balcone, è fondamentale portarlo immediatamente dal veterinario, anche se non mostra segni evidenti di dolore o difficoltà.

A volte, conoscendo la natura indipendente del gatto si è portati a pensare che sappia sempre come muoversi, oppure che dato che conosce bene il balcone di casa non ci siano rischi, ma basta un solo errore, un singolo momento di distrazione, perché accada l’imprevedibile.

Come tenere al sicuro il gatto e impedirgli di uscire sul balcone

Esistono diversi modi per rendere più sicura la casa per un gatto in presenza di balconi e terrazze. Il primo passo è rendersi conto che anche un piccolo spazio aperto può rappresentare un rischio. Per questo installare delle reti o delle protezioni specifiche può fare la differenza. Nei negozi specializzati e online si trovano soluzioni pensate proprio per evitare che il gatto possa cadere da queste altezze: reti resistenti, griglie o zanzariere rinforzate che impediscono il passaggio senza limitare la vista o l'ingresso della luce. Questi strumenti, se ben fissati, permettono al gatto di continuare a osservare il mondo esterno senza pericoli.

I gatti possono imparare a non uscire in certe zone della casa, ma questo metodo non è sempre efficace, soprattutto con i gatti più testardi o intraprendenti. Per quelli particolarmente attivi, si può valutare di creare spazi in casa che gli consentano di "osservare dall'alto in sicurezza", come mensole, tiragraffi alti, giochi interattivi o postazioni protette vicine alle finestre, da cui possano osservare senza rischi.

Infine, è importante non lasciare mai la finestra aperta, soprattutto se si vive ai piani alti. Anche una semplice finestra a vasistas può essere pericolosa, perché alcuni gatti provano a infilarvisi restando incastrati o cadendo.