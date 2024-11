Cosa significa quando una mantide religiosa entra nel tuo giardino?

A volte le mantidi entrano nel nostro giardino e diverse tradizioni culturali hanno dato loro numerosi significati simbolici. In realtà, ad attirarle in orti e giardini sono principalmente la ricerca di cibo e di partner con cui accoppiarsi.

Le mantidi sono fra gli insetti che possiamo trovare nel nostro giardino. Dotati di lunghe zampe raptatorie, grandi occhi e corpo allungato, sono note per le loro particolarità in ambito riproduttivo e per essere animali estremamente mimetici. Alcuni miti e credenze, però, raccontano anche che una loro visita all'interno di un giardino privato o nei nostri sogni possa nascondere diversi significati, essendo questi animali spesso simbolo delle energie e degli spiriti della natura.

Per esempio, nella cultura orientale la comparsa di una mantide è sinonimo di sventura, in quanto questo insetto sarebbe un emissario di morte, mentre per la cultura greco-romana è invece un simbolo della caparbietà della natura e una forma alternativa di bellezza, che va a contrapporsi alla bellezza eterea delle farfalle o di altri insetti. Animali dotati di micidiali strumenti di caccia, le mantidi secondo alcuni poeti come Ogden Nash sono sintomo inoltre di quiete e di pace interiore, anche se dotate egualmente di spietatezza, poiché la loro immobilità e il loro stato apparentemente contemplativo riesce a influenzare anche coloro che li osservano, rendendoli più tranquilli.

Per quanto però gli uomini abbiano ricoperto questi insetti di significati nascosti, si tratta ovviamente di credenze. È indubbio che le mantidi possono spesso essere attratte all'interno dei nostri orti o spazi verdi, ma nulla ha a che fare con la fortuna o della malasorte. Le ragioni che spingono le mantidi religiose a entrare in un giardino sono infatti molto più pratiche e legate all'ecologia di questi insetti, non hanno nessuna connessione con il mondo astrale o il destino di un uomo.

Dobbiamo infatti comprendere che le mantidi non sono quegli animali mitici, come li descrivano talvolta le storie e le leggende, ma sono come tutti gli esseri viventi spinti da impulsi, passioni e necessità legati al loro ciclo biologico. E in questo articolo andremo ad elencare i possibili fattori ecologici che possono indurre questi insetti a far visita il nostro giardino.

Cibo e predazione

La principale ragione che può spingere questi insetti a raggiungere i nostri orti e i nostri giardini è la ricerca di cibo. Essendo infatti dei voraci predatori di insetti, ma anche di ragni, di tanti altri artropodi o persino piccoli vertebrati in alcune specie, le mantidi possono infatti optare di occupare un'area verde come un orto perché è il luogo ideale in cui trovare diverse fonti di cibo.

Mimeticamente attrezzata per somigliare a una foglia o a uno stecco verde, una mantide infatti può nascondersi nell'erba alta o fra le fronde dei cespugli, per andare a caccia delle sue prede e gli habitat più adatti per questi insetti sono proprio quelli in cui c'è abbastanza vegetazione, spesso bassa, che consente agguati mettendo a disposizione numerosi nascondigli. Quindi, più il vostro giardino sarà ricco in biodiversità e vegetazione erbacea o arbustiva, maggiori sono le possibilità che le mantidi lo raggiungano presto.

Visti inoltre i benefici che le mantidi possono offrire agli orti, cibandosi appunto di insetti che possono causare danni alle piante coltivate, si sconsiglia vivamente di allontanarle dal proprio terreno, proprio perché tengono a bada e numericamente sotto controllo le specie infestanti che spesso non vorremmo avere nei nostri orti.

Riproduzione

Una femmine di mantide religiosa mentre depone le uova insieme all’ooteca



Le mantidi possono essere attratti dal verde urbano anche per altre ragioni. Per esempio, durante il periodo della riproduzione, i maschi vanno alla ricerca delle femmine, dimensionalmente più grandi e minacciose. E per raggiungere il loro obiettivo, spesso i maschi si lasciano guidare dai feromoni delle femmine, che possono radunarsi in aree verdi affinché possano riprodursi al sicuro da occhi indiscreti.

Se doveste quindi trovare diversi mantidi all'interno di pochi metri quadrati di giardino, è possibile che casa vostra sia divenuta un luogo d'appuntamenti, con diverse femmine che hanno cominciato a richiamare potenziali partner. Un'altra possibile spiegazione che si può dare è invece connessa alla deposizione delle uova. Dopo essersi accoppiate – e dopo aver talvolta ucciso i propri compagni per ricavare nutrimento per lo sviluppo delle proprie uova – le femmine vanno alla ricerca di un luogo sicuro in cui appartarsi e deporre le proprie uova all'interno di un'ooteca.

Una sorta di scatola che racchiude e protegge le uova durante le fasi dello sviluppo. Le mantidi quindi possono girovagare fra le fronde delle vostre piante anche perché alla ricerca di un nascondiglio, dove far nascere la propria prole. Ogni ooteca contiene in media circa 70 uova, seppur alcune specie possono arrivare a 200, e spesso vengono deposte proprio su superfici antropiche come assi di legno, travi, vasi o grondaie presenti nei nostri giardini.

Quando gli embrioni all'interno delle uova sono maturi, ovviamente ne rompono poi la superficie ed è in questo caso che è possibile assistere allo spettacolo messo in scena da decine di mantidi di piccolissime dimensioni, intente a compiere i primi passi nel mondo.

Piante e odori

Mantide orchidea



Non tutte le mantidi possiedono il classico colore verde o giallastro delle specie europee più comuni. Nel mondo esistono infatti tante specie che presentano forme e colori bizzarri, che sono il prodotto di una severissima selezione naturale guidata dalla competizione con le altre specie. Una delle mantidi più spettacolari è sicuramente la mantide orchidea, conosciuta anche con il suo nome latino Hymenopus coronatus. Si tratta di una mantide magnifica, che ha le forme e i colori della orchidea da cui prende il nome e che rappresenta il suo peculiare nascondiglio di caccia.

Un'altra ragione per cui questi insetti raggiungono i giardini è legato ai loro complessi sistemi di caccia, che hanno lo scopo di ingannare le loro prede, come anche potenziali loro predatori. Le forme e i colori sono infatti spesso correlati ad una specifica pianta, che risulta essere l'oggetto dell'interesse delle sue prede. Se avete perciò in casa delle piante da fiore molto particolari o che emanano grandi dosi di profumo, polline e feromoni, è molto probabile che le mantide vengano attratte da questi fiori, poiché risultano il luogo migliore in cui riescono a cacciare un gran numero di prede.

Accade anche con alcune specie nostrane, come l'Empusa pennata, che può avere colori brillanti che ricordano alcuni fiori tipicamente mediterranei, come la lavanda. I giardini e i fiori, inoltre, in genere sono dei luoghi molto più protetti rispetto ai terreni meno vegetati o alle superfici antropizzate con l'asfalto o mattoni. Le mantidi quindi possono nascondersi fra l'erba alta e i fiori rimanendo al sicuro e nascoste agli occhi dei predatori, come per esempio gli uccelli.