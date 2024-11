Cosa significa quando una falena entra in casa tua

Spesso le falene entrano in casa e la nostra tradizione culturale ci ha fatto a lungo credere che portassero sfortuna. In realtà, non c'è alcun significato simbolico, le falene entrano nelle nostre abitazioni per cercare cibo, riparo o per altri motivi legati alla riproduzione e all'inquinamento luminoso.

Le falene sono insetti notturni appartenenti all'ordine dei lepidotteri, lo stesso che include anche le più colorate farfalle. Sono tra gli animali più numerosi e abbondanti, anche in città, ed è perciò molto facile ritrovarsele dentro casa. Sebbene spesso vengano associate a superstizioni e credenze popolari, come quella che le falene marroni siano presagio di sventura o addirittura di morte e quelle bianche simboleggino invece purezza, naturalmente non ha nessun significato simbolico trovarle in casa.

Le falene volano tra le mura domestiche per motivi molto più pratici, se non casuali, che dipendono anche dalla specie. Esistono infatti migliaia di specie diverse solamente in Italia, ognuna con le proprie caratteristiche sia morfologiche che legate alla dieta, alle abitudini e al ciclo riproduttivo. In base quindi alla specie in questione, le falene potrebbero entrare in casa alla ricerca di cibo o di un partner (talvolta causando vere e proprie infestazioni), perché attratte dalle luci luci artificiali, oppure alla ricerca di un ambiente protetto e ideale per deporre le uova e riprodursi.

Attrazione per la luce

Le falene, come altri insetti notturni, sono notoriamente attratte dalla luce, un fenomeno noto come fototassi positiva. Quando vedono una fonte luminosa, come una lampada o la luce che filtra da una finestra, vengono irresistibilmente attirate verso di essa. Questo comportamento è legato al loro sistema di navigazione naturale, che si basa anche sulla luce della luna. Secondo alcuni studi, a dire il vero, più che attirate le falene e altri insetti verrebbero in realtà confusi. In ogni caso, le fonti di luce artificiale sempre più abbondanti possono facilmente confonderle, spingendole a entrare nelle case.

Ricerca di cibo

Alcune specie di falene sono invece attratte dai nostri ambienti domestici perché alla ricerca di cibo. Le larve di alcune specie falena, ovvero i bruchi, spesso si nutrono di materiali che si trovano molto facilmente nelle nostre case, come tessuti naturali (cotone, lana) o soprattutto prodotti alimentari conservati (farina, pasta, cereali). Anche se le falene adulte solitamente non mangiano queste risorse, le cercano attivamente per deporre le loro uova. Tutti abbiamo avuto a che a fare almeno una volta con la piccola Plodia interpunctella, meglio conosciuta come tarma del cibo o della pasta.

Rifugio e riparo

Le falene, come molti altri insetti, cercano rifugio e riparo dai predatori, dalle condizioni climatiche avverse o dalle rigidità dell'inverno. Le nostre case offrono numerosi nascondigli sicuri, come angoli bui, armadi e sottotetti, scantinati, dove questi insetti possono nascondersi indisturbate durante il giorno o quando l'ambiente esterno è particolarmente inospitale. Questo è particolarmente vero durante i periodi di maltempo o quando la temperatura esterna scende bruscamente e alcune falene cercano un rifugio in cui trascorrere l'inverno in attesa della primavera.

Riproduzione

Le falene possono entrare in casa anche alla ricerca di un luogo adatto per deporre le uova. Gli ambienti domestici, con la loro abbondanza di cibo e ripari sicuri, rappresentano un habitat ideale per le future generazioni di falene. Le femmine potrebbero deporre le uova su tessuti, tappeti o cibi conservati, garantendo così che le larve abbiano immediatamente accesso a una fonte di nutrimento. Alcune specie, depongono anche sulle foglie delle piante che magari abbiamo in casa o sul davanzale.