Cosa significa quando il pappagallo si gonfia: i motivi di questo comportamento

I pappagalli sono uccelli straordinariamente sociali, intelligenti e comunicativi. Non si esprimono solo attraverso versi, vocalizzazioni e parole umane imitate, ma anche con il linguaggio del corpo. Accade per esempio quando si "gonfiano", ovvero arruffano le penne e piume. Gonfiarsi non ha però un solo significato e possono essere tanti i motivi: molto dipende infatti dalla specie e, soprattutto, dal contesto e da altri segnali. Può infatti indicare benessere, eccitazione, sonno o persino un problema di salute. Vediamo quindi un po' più da vicino cosa può significare e cosa vuole comunicare un pappagallo quando si gonfia.

Il pappagallo è rilassato e si gode il momento

Spesso un pappagallo col piumaggio arruffato si sta semplicemente rilassando sul suo posatoio preferito



Un pappagallo che si gonfia leggermente mentre è appollaiato e tranquillo sul suo posatoio preferito, sta semplicemente godendosi la vita. È un po' come quando noi ci rilassiamo sprofondando su una poltrona comoda. Se poi oltre alle piume arruffate socchiude leggermente gli occhi e magari produce un leggero suono sfregando il becco, può significare che è completamente rilassato e, magari, pronto a schiacciare un pisolino.

Si sta preparando per un riposino

Quando dormono, i pappagalli gonfiano il piumaggio e infilano la testa tra le piume



Quando un pappagallo si gonfia, magari poggiandosi su una zampa sola e infilando becco e testa tra le piume, si infatti sta preparando per riposare o dormire. Questo comportamento, tipico di molti uccelli, lo aiuta a trattenere meglio il calore corporeo e lo fa sentire più al sicuro. Durante questa fase, alcuni pappagalli possono anche inclinare leggermente la testa o fare piccoli sbadigli. In questo caso, il pappagallo è completamente a suo agio e pronto a schiacciare un pisolino.

Sta semplicemente sistemando penne e piume

I pappagalli si gonfiano anche per sistemare e pulire meglio il piumaggio



Molto spesso, un pappagallo si gonfia per pochi secondi solo per dare una sistemata al piumaggio e liberarlo da polvere, corpi estranei o parassiti. Questo è un comportamento del tutto naturale che rientra nella normale routine di grooming e "cura personale". Gonfiandosi, infatti, l'uccello riesca a creare spazio tra il piumaggio e a raggiunge più facilmente col becco l'attaccatura di penne e piume, ovvero il calamo.

Sta per accoppiarsi e si sta mettendo in mostra

Alcune specie di pappagalli "danzano" e si mettono in mostra gonfiando il piumaggio per far colpo su un partner



Durante la fase di corteggiamento, alcuni pappagalli esibiscono il loro piumaggio nel modo più spettacolare possibile. Gonfiarsi, in questo caso, è un display che serve a mettersi in mostra per sembrare più belli e attraenti agli occhi di un potenziale partner. Solitamente, in questi casi l'arruffamento di penne e piume è accompagnato anche da movimenti ritmici della testa e del corpo, da vocalizzazioni forti e altri comportamenti molto vistosi: è una vera e propria danza di corteggiamento.

È eccitato o curioso

Alcuni pappagalli, come i cacatua, si gonfiano o alzano la cresta quando sono incuriositi o eccitati per qualcosa di nuovo



Alcuni pappagalli, specialmente i cacatua, tendono a gonfiarsi quando qualcosa di nuovo che li incuriosisce e attira la loro attenzione. È un misto tra curiosità ed eccitazione, come se si preparassero a interagire con qualcosa di nuovo o a capire meglio cosa sta accadendo intorno a loro. Accade, per esempio, di fronte a un oggetto sconosciuto o di fronte a un persona e a un altro animale che non hanno mai visto prima.

Sta cercando di sembrare più minaccioso

Quando si sentono spaventati o minacciati, alcuni pappagalli si gonfiano per sembrare più grandi



Quando un pappagallo è spaventato o arrabbiato, può gonfiarsi per sembrare più grande e minaccioso. Questo comportamento è spesso accompagnato da altri segnali molto evidenti, come ali tenute aperte, occhi che si restringono rapidamente, becco leggermente aperto, posture rigide e talvolta anche da sibili e vocalizzazioni secche. In questi casi, l'uccello si sente minacciato da qualcosa o da qualcuno ed è molto teso. Sta chiaramente tentando di dire "Non avvicinarti troppo!".

Il pappagallo è malato

Se il pappagallo è letargico e passa troppo tempo immobile e col piumaggio arruffato potrebbe non sentirsi bene



Un pappagallo che rimane gonfio per tanto tempo, senza muoversi e con un'aria spenta e letargica, potrebbe non stare bene. Spesso, quando gli uccelli sono malati, cercano di trattenere il calore corporeo gonfiando le piume e restando completamente immobili per conservare le energie. Un pappagallo malato talvolta non lo mostra in modo molto evidente, ma se rimane immobile, è letargico e non mangia più come prima, allora c'è evidentemente qualcosa che non va.