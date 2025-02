Cosa significa quando il gatto trema: perché lo fa e quando preoccuparsi

Se il tuo gatto trema non è solo per il freddo, in realtà ci sono molte altre ragioni come lo stress, l’emotività, il dolore, le carenze nutrizionali e persino alcune malattie. Capire il motivo per cui trema è fondamentale per poter intervenire nel modo giusto e, se necessario, chiedere aiuto al veterinario.

Perché il gatto trema: le possibili cause

Il tremore nei gatti può dipendere da diversi fattori, che vanno da cause innocue a problemi di salute più seri. Vediamo quali sono le motivazioni più comuni:

Freddo : non solo le persone ma anche i gatti tremano quando hanno freddo. Questo aiuta il corpo a generare calore. Gattini, gatti anziani o individui a pelo corto sono più sensibili alle basse temperature;

: non solo le persone ma anche i gatti tremano quando hanno freddo. Questo aiuta il corpo a generare calore. Gattini, gatti anziani o individui a pelo corto sono più sensibili alle basse temperature; Emozioni intense : paura, eccitazione o ansia possono far tremare un gatto. Ad esempio, può tremare dopo essere stato spaventato da un rumore forte o durante una visita dal veterinario;

: paura, eccitazione o ansia possono far tremare un gatto. Ad esempio, può tremare dopo essere stato spaventato da un rumore forte o durante una visita dal veterinario; Dolore fisico : se il tremore è accompagnato da un atteggiamento strano, miagolii insoliti o difficoltà nei movimenti potrebbe essere un segnale di dolore. La causa potrebbero essere problemi articolari o altre traumi, magari in conseguenza di una brutta caduta;

: se il tremore è accompagnato da un atteggiamento strano, miagolii insoliti o difficoltà nei movimenti potrebbe essere un segnale di dolore. La causa potrebbero essere problemi articolari o altre traumi, magari in conseguenza di una brutta caduta; Ipoglicemia : i gattini, in particolare, possono soffrire di ipoglicemia, cioè avere bassi livelli di zuccheri nel sangue, se non mangiano regolarmente. Questo può causare tremori, letargia e debolezza;

: i gattini, in particolare, possono soffrire di ipoglicemia, cioè avere bassi livelli di zuccheri nel sangue, se non mangiano regolarmente. Questo può causare tremori, letargia e debolezza; Problemi neurologici: alcune malattie del sistema nervoso possono causare tremori involontari. Se il gatto trema in modo persistente e mostra anche perdita di equilibrio o difficoltà nei movimenti, potrebbe è necessario fare subito un controllo veterinario.

Come capire se il gatto trema per problemi di salute?

Non sempre il tremore è motivo di allarme, tuttavia in alcuni casi può essere il sintomo di una condizione più seria. Per capire se il tremore è legato a un problema di salute ci deve essere la presenza anche di altri sintomi.

Ad esempio se il tremore è accompagnato da vomito, diarrea, inappetenza, difficoltà respiratorie o letargia, è bene consultare subito un veterinario perché potrebbero essere il segnale di problemi neurologici. Massima attenzione anche se il tremore si accompagna a problemi di coordinazione.

Anche la frequenza e durata dicono molto: se gatto trema solo per pochi istanti, magari dopo essersi svegliato o in una situazione di stress, potrebbe non essere preoccupante. Se invece è costante o si ripresenta spesso, potrebbe essere un segnale di malessere. Un gatto che trema potrebbe soffrire di ipotermia, in questo caso è importante riscaldarlo gradualmente e portarlo dal veterinario per escludere conseguenze più serie.

Cosa fare se il gatto trema spesso?

Se i tremori sono frequenti è bene rivolgersi al veterinario e fornirgli le informazioni più accurate possibile. Quando il gatto sta male inizia a osservare il contesto e cerca di capire se il tremore coincide, ad esempio, con la permanenza in luoghi freddi, come la veranda o una stanza vuota. In questi casi, può essere sufficiente tranquillizzarlo o fornirgli un ambiente più caldo.

Se invece il gatto è particolarmente ansioso, prova a creare un ambiente rilassante per lui, il tremore può dipendere anche da questo. Se il tremore è associato da ipoglicemia presta attenzione alla sua dieta: ricorda che il gatto è un carnivoro stretto e quindi la sua dieta deve essere basata soprattutto su grassi di origine animale.