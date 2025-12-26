Cosa significa quando il cane sembra disorientato: perché lo fa e quali sono le cause più comuni

L’età molto avanzata e alcuni problemi di salute possono causare declino cognitivo e disorientamento



I cani molto anziani possono talvolta mostrare segni di disorientamento, come per esempio fissare il vuoto, eseguire azioni senza scopo apparente, isolarsi, avere difficoltà motorie e altre. Proprio come accade per noi umani, infatti, anche i cani in età molto avanzata possono soffrire di demenza o di Sindrome da Disfunzione Cognitiva oppure ancora di ischemia e altre difficoltà o deterioramenti cognitivi.

Le cause di questo disorientamento legato al declino cognitivo possono essere diverse, ma il più delle volte sono collegate al naturale deterioramento legato all'avanzare dell'età, un fenomeno spesso sottostimato e sottovalutato nei nostri amici a quattro zampe. Il declino è spesso correlato a insufficienza cardiaca, a gravi malattie polmonari oppure ancora traumi, sebbene alcune delle possibili cause restano tuttora sconosciute o incerte.

Sindrome da Disfunzione Cognitiva

La Sindrome da Disfunzione Cognitiva (SDC) viene spesso paragonata all'Alzheimer di noi umani. Nei cani, questa condizione si manifesta infatti attraverso una serie di sintomi che includono disorientamento, interazioni sociali alterate, cambiamenti nel ciclo sonno-veglia e perdita delle normali abitudini apprese nell'arco della vita. Il cervello con l'età va incontro a una riduzione della sua massa complessiva, a cui si associano anche significative alterazioni metaboliche, indiziate principali della demenza senile nel cane.

Somministrare una dieta ricca di antiossidanti può aiutare a rallentare il progresso della malattia, così come fare regolarmente attività e giochi che stimolino la mente e il corpo del cane, possono migliorare la qualità della vita e prevenire il declino cognitivo. In ogni caso, un monitoraggio costante della salute del nostro amico insieme al nostro veterinario di fiducia, è essenziale per individuare tempestivamente i primi segni di questa sindrome e adattare il trattamento alle specifiche esigenze e necessità dell'individuo.

Ischemia

L'ischemia cerebrale si verifica invece quando c'è una riduzione del flusso sanguigno al cervello, fenomeno che può causare danni ai tessuti cerebrali sia locali che più diffusi. Nei cani molto anziani, ciò può portare a episodi di disorientamento e altri sintomi neurologici o difficoltà cognitive Tra questi, possono esserci anche andatura insolita e testa perennemente inclinata. Il veterinario può prescrivere farmaci e trattamenti specifici per migliorare la circolazione sanguigna e il benessere del nostro cane.

Anche l'alimentazione, sempre da pianificare con attenzione insieme al nostro veterinario, può aiutare. Molto importante, è evitare il più possibile che il nostro amico si stressi, aiutandolo a mantenere una routine semplice e lineare, senza troppi sforzi, così che si senta più al sicuro. I cani anziani con demenza e deficit cognitivi, hanno bisogno, con le dovute proporzioni, delle stesse cure e dello stesso approccio che avremmo con una persona a noi cara che è parecchio in là con gli anni e mostra sintomi e deficit simili.

Sindrome Vestibolare

La Sindrome Vestibolare nel cane è un disturbo dell'equilibrio che si manifesta improvvisamente e poi non progredisce. Le cause possono essere diverse e includere infezioni all'orecchio, ipotiroidismo, traumi e anche tumori. I sintomi principali sono inclinazione della testa, perdita di equilibrio, barcollamento e disorientamento generale.

Per diagnosticare la sindrome, è necessario escludere prima altre malattie tramite esami neurologici e test specifici. Il trattamento si concentra sia sulla causa sottostante che soprattutto sull'alleviamento dei sintomi, con un recupero che di solito avviene entro tre settimane e nella maggior parte dei casi senza troppe difficoltà.

Traumi alla testa

Anche i traumi alla testa possono causare danni cerebrali significativi che portano a disorientamento e deficit cognitivi permanenti. Persino un trauma apparentemente lieve può talvolta avere conseguenze serie per un cane anziano. Proprio per questo, è fondamentale portare immediatamente il nostro amico dal veterinario dopo un trauma per valutare i danni tempestivamente e ridurre gli effetti lungo termine. Un ambiente tranquillo e sicuro per il successivo recupero è essenziale, e anche dopo è importante monitorare la situazione per eventuali segni di cambiamenti comportamentali o cognitivi imprevisti.

Il disorientamento nei cani anziani è un segnale che non dovrebbe mai essere ignorato. Sebbene molte cause siano legate all'invecchiamento naturale, esistono misure che possono essere prese per migliorare la qualità della vita del nostro amico a quattro zampe. Consultare regolarmente il veterinario, mantenere una dieta adeguata, fornire stimolazione mentale e monitorare costantemente la sua salute sono passi fondamentali per affrontare il declino cognitivo e garantire che il nostro compagno possa godere di una vita serena e dignitosa anche in età molto avanzata.