Come vivere la natura in sicurezza, senza paura dei parassiti

Esseri umani e cani vivono gli uni accanto agli altri da oltre 30 mila anni. Proprio per questo motivo abbiamo imparato a conoscerci alla perfezione. Quando arriva il momento dell'antiparassitario, i cani sembrano prevedere le nostre intenzioni e non sempre sono d'accordo. Fortunatamente esistono anche antiparassitari in compresse, pensati per essere appetitosi per il cane, somministrabili con o senza cibo in qualsiasi momento della giornata, anche in un contesto piacevole per il nostro amico a quattro zampe.

Giocare con il proprio cane, correre insieme a lui, condividere un momento di relax come un picnic all'aperto, sono tutti momenti indispensabili per il benessere degli animali da compagnia e rappresentano anche le fondamenta per un’amicizia profonda. Alla fine delle avventure, infatti, i cani saranno appagati e felici di poter saltare di nuovo in macchina e tornare verso casa e noi, avremo lasciato indietro le preoccupazioni della vita di tutti i giorni.

Al rientro può accadere però di trovare brutte sorprese dovute alla presenza ad esempio di pulci e zecche sull'animale, tra il pelo o sulla cute. Questi parassiti si trovano soprattutto negli ambienti umidi e ricchi di vegetazione, come appunto prati, boschi, cespugli e parchi, ma non solo. Possono diffondersi anche nei giardini di casa o nelle aree frequentate da altri animali e sono in grado di creare diversi problemi di salute sia agli animali domestici che ai membri umani della famiglia. Le zecche, in particolare, rischiano di trasmettere malattie gravi come l’Ehrlichiosi o la Malattia di Lyme.

Proprio per questo motivo è indispensabile difendere la salute degli animali durante tutto l’anno, anche quando le temperature scendono. Bastano infatti pochi giorni di sole per fare in modo che i parassiti tornino attivi.

Cosa accade quando si somministra un farmaco ad un cane

Ciò che contraddistingue la relazione tra umani e cani è la profonda capacità di comprendere la comunicazione dell'altro. Cane e uomo vivono uno accanto all'altro e hanno imparato a conoscersi e capirsi anche attraverso dei piccoli dettagli. Basta un orecchio più arretrato, la coda bassa o il suo sguardo dubbioso per farci capire che non si sente a suo agio. Lui stesso, di contro, è capace di intuire e prevedere con molta facilità quando siamo tristi, quando ci accingiamo a svolgere un’attività sgradita e quando, invece, siamo felici di ciò che dobbiamo fare.

Ed ecco che questa comunicazione talvolta inconsapevole può rendere più difficile la somministrazione di un farmaco.

Se sappiamo che non lo gradisce, spesso proviamo ad esempio a nasconderlo nel cibo.

Purtroppo, però, molte volte i cani si accorgono rapidamente delle nostre intenzioni, forse grazie al supporto dell'ottimo fiuto di cui dispongono o forse proprio perché sono abituati ad osservare ogni nostra azione.

Questo elemento complica inevitabilmente le operazioni.

Fortunatamente negli ultimi anni le cose stanno cambiando e al giorno d’oggi sul mercato esistono, nel mondo antiparassitario, compresse masticabili e molto gustose per il cane e che, inoltre, non richiedono la ricetta veterinaria.

Il fatto che abbiano un gusto gradevole facilita le operazioni di somministrazione e noi stessi saremo spinti a vivere con il sorriso questo momento.

FRONTPRO® è un nuovo antiparassitario contro pulci e zecche, in gustose compresse masticabili, con un’azione mirata fino a 30 giorni. Disponibile senza obbligo di ricetta veterinaria.

Il prodotto, dopo la somministrazione all’animale, elimina le pulci prima che producano le uova prevendendo quindi la contaminazione della casa.

Dopo l'assunzione della compressa, il proprietario potrà godere della vicinanza con l'amico a quattro zampe.

È un medicinale veterinario disponibile in farmacia. Chiedi consiglio al tuo veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non utilizzare nei cuccioli di età inferiore alle 8 settimane e/o con un peso inferiore a quello indicato per ogni confezione. L’uso scorretto può essere nocivo. Aut.Pub. 80-VET-2023

Non sarà più necessario nemmeno attendere il momento dei pasti e potrà essere somministrata anche dai pet mate durante la gravidanza e/o il periodo dell’allattamento del cane. Altre tipologie di antiparassitari, ad esempio quelli a lento rilascio, al contrario non sono indicati per l’utilizzo da parte di famiglie con bambini piccoli, oppure nel caso in cui il cane dorma nel letto insieme ai suoi umani, poiché potrebbero entrare in contatto con il medicinale.

La somministrazione per via orale offre la certezza che questo processo avvenga correttamente e, inoltre, non obbliga gli umani, piccoli o grandi che siano, ad aspettare prima di tornare a giocare insieme.

Quando si parla di antiparassitari, infine, non dobbiamo sottovalutare un ulteriore aspetto importante, ovvero la difesa che questa scelta può offrire all’intera famiglia: è fondamentale infatti che il prodotto protegga anche la casa, ad esempio da possibili infestazioni di pulci.

L’efficacia della tutela offerta dalla compressa non diminuisce nemmeno quando il cane entra in contatto con l’acqua e ciò significa che non bisognerà attendere nemmeno un istante prima di tornare a sedersi in riva al lago, guardando insieme il tramonto senza pensieri.