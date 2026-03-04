Come fanno gli animali a capire che è il momento di svegliarsi dal letargo: cosa “sentono” alla fine dell’inverno

Una serie fattori esterni e interni influenzano i processi fisiologici e una zona cervello chiamata ipotalamo facendo capire agli animali che vanno in letargo che è arrivato il momento di svegliarsi.

Un orso bruno (Ursus arctos) esce dalla sua tana



Come si risvegliano gli animali dal letargo invernale? È un bel giorno di inizio primavera. Le giornate sono tornate ad allungarsi già da qualche mese e grazie al maggiore irraggiamento solare l'aria si fa tiepida e piacevole. Nelle regioni temperate scompare la neve, ingrossando i torrentelli stagionali insieme alle tipiche precipitazioni primaverili. Acqua e sole "risvegliano" gli alberi e la vegetazione torna piano piano a crescere rigogliosa.

Con l'arrivo della bella stagione, le specie animali che decidono di passare l'inverno in letargo per risparmiare gli importanti costi energetici dell'omeotermia, si risvegliano pigramente. Ora possono nuovamente uscire dalle tane per cercare cibo, ma soprattutto, per il più importante degli istinti: riprodursi.

Ma cosa scatta nella testa di un animale in letargo? Come fa a capire quando è il momento di uscire dal caldo e buio tepore della propria tana? Come al solito, l'evoluzione ha garantito a questi animali dei finissimi meccanismi fisiologici interni che gli permettono di "sentire" prontamente qual è il momento giusto per tornare all'azione. Scopriamoli insieme.

Cosa sveglia gli animali dal letargo: i fattori interni ed esterni

Il ghiro (Glis glis) può andare in letargo anche per 7 mesi di fila



Non tutti gli ibernanti si svegliano contemporaneamente. La durata del letargo varia in base alla specie e all'habitat e dipende da una serie di segnali esterni ed interni all'organismo (come luce, temperatura e risposte ormonali) che regolano il cosiddetto orologio biologico interno dell'animale.

L'orologio biologico regola tutti i processi cronobiologici, le reazioni vitali che devono accadere in determinati momenti ben precisi: forse avrete sentito parlare dei famosi ritmi circadiani, come quelli che regolano il sonno e la veglia, ma esistono anche ritmi ultradiani di durata più breve delle 24 ore, e ritmi infradiani come il ciclo mestruale femminile e quelli regolati nel corso delle stagioni.

Il centro di controllo dei processi cronobiologici è situato in una zona del cervello chiamata ipotalamo, in particolare nella regione nota con il nome di nucleo soprachiasmatico (SCN). L'SCN fu identificato all'inizio degli anni 70, grazie ad esperimenti che mostrarono che, se questa zona è danneggiata, si osserva una perdita dei ritmi circadiani.

La marmotta alpina (Marmota marmota) sopravvive all’inverno bruciando il grasso accumulato, raddoppiando il peso in estate



Per darvi un'idea più chiara vi faremo un esempio vegetale, del tutto analogo a quanto accade similmente nella testa di un animale: molte piante "capiscono" quando fiorire percependo l'allungamento delle ore di luce in primavera. Insomma, gli animali all'interno della tana o riescono a percepire variazioni seppur minime di parametri esterni, oppure hanno come un "timer" interno che dopo un certo periodo di tempo scatta producendo una serie di segnali chimici e dicendogli che è l'ora di andare.

Giornate corte e fredde, per esempio, impostano l'orologio interno della marmotta sullo zero, avvertendola di dover andare in letargo, e 180 giorno dopo circa, le reazioni ormonali riattiveranno completamente il suo metabolismo.

Comunque, il letargo non è un unico evento di sonno continuo. Tutti gli ibernatori profondi conosciuti si risvegliano periodicamente durante il loro letargo per sbarazzarsi delle scorie metaboliche che si sono accumulate. Per gli scoiattoli di terra (sottofamiglia Xerinae), è circa ogni settimana. Si riscalda per circa tre ore, quindi rientra in letargo.

Le fasi del risveglio dal letargo

I ricci sono tra gli animali che adottando una strategia più flessibile durante il letargo e possono svegliarsi già verso le fine di febbraio



Una volta scattata l'ora x, ecco attivarsi una serie di eventi fisiologici. Il risveglio "definitivo" dura diverse ore e avviene generalmente in due fasi. in una prima, la regolazione metabolica del calore corporeo detta “termogenesi senza brivido”, mantenuta costante durante tutti i mesi di sonno, va intensificandosi e riscalda prima le zone più importanti del corpo: cuore, torace, testa e colonna vertebrale. Questo tipo di metabolismo sfrutta particolari riserve lipidiche accumulate nel tessuto adiposo bruno.

La seconda fase del risveglio detta “termogenesi con brivido”, serve a riscaldare tutto il corpo generando brividi muscolari attraverso la secrezione di ormoni (i corticosteroidi prodotti dalle ghiandole surrenali e l’insulina secreta dal pancreas), che accelerano il risveglio. Anche noi in effetti dopo un normale pisolino ci stiracchiamo e tremiamo per riattivare il nostro metabolismo. I brividi, contrazioni muscolari involontarie che non producono movimento ma calore, infatti, sono il “rimedio” naturale per aumentare la produzione di calore interno quando fa freddo e al risveglio.

Cosa fanno gli animali appena svegliati dal letargo

Le femmine di orso bruno partoriscono durante il letargo e si risvegliano insieme ai propri cuccioli



Quando gli animali emergono dalle loro tane invernali, molte specie come gli orsi attraversano un periodo noto come ibernazione ambulante, in cui i loro corpi iniziano ad adattarsi allo stato di veglia aumentando lentamente il loro metabolismo. Mangiano e bevono meno durante questo periodo di quanto non faranno nei periodi successivi, ma lentamente iniziano a mangiare di più e a bere di più mentre questa breve fase continua.

Gli organismi possono finalmente tornare ad "espellere" tutto quello che non avevano potuto durante il lungo sonno. Si avvicina inoltre uno dei periodi più importanti dell'anno: la primavera, e con essa la stagione degli amori.

I problemi legati a un risveglio precoce

Un risveglio brusco anzitempo, può compromettere la sopravvivenza



Come al solito, gli enormi stravolgimenti che stiamo apportando all'ambiente su scala globale possono intaccare queste regolazioni biologiche portando gli animali (e le piante) a risvegliarsi prima del tempo. Per esempio, le specie che si regolano in base alla temperatura esterna potrebbero essere ingannate da una calda giornata di fine inverno ad uscire dal nido, per poi subire pochi giorni dopo una tremenda gelata.

Ma l'imprevedibilità dovuta al riscaldamento climatico non è l'unico problema. Molte specie di pipistrelli americani, negli ultimi anni, stanno soffrendo l'avanzata del fungo Pseudogymnoascus destructans, un patogeno involontariamente diffuso in tutto il mondo dall'uomo. Le spore di questo microrganismo possono proliferare sul naso dei pipistrelli in letargo nelle grotte, provocando la "White-nose disease", la malattia del naso bianco. Gli individui colpiti si risvegliano infastiditi in pieno inverno, non riuscendo più a prendere sonno e muoiono in pochi giorni per mancanza di cibo.