Come capire se sei pronto ad adottare un cane: il questionario “MiFido” con le domande giuste da porti

Il percorso per un'adozione consapevole è un momento fondamentale nella vita di una persona, di una famiglia e dell'animale che ne entrerà a far parte. Il momento in cui il nostro cuore è rapito dall'idea di avere spazio a sufficienza per un individuo che lo occuperà con tutto l'entusiasmo e il desiderio di condividere la sua vita con noi è delicato e non basta l'amore ma bisogna avere, oltre al desiderio, la volontà e la capacità di comprendere che si tratta di una scelta "per sempre", ovvero si spera per tutto il tempo che si vivrà insieme un cammino importante di vite che si incontrano.

Questo questionario è solo un primo "test" che abbiamo deciso di condividere con voi qui su Kodami: non è assolutamente sostitutivo di quel "viaggio" che affronterete se avrete scelto di adottare consapevolmente rivolgendovi a persone, associazioni e rifugi che badano al benessere di tutti i membri che faranno parte della relazione a cui state pensando di dare vita. Pensiamo possa essere però utile per schiarirvi le idee ancora prima di iniziare il vero cammino e augurando a tutti che possa portarvi a una gioia immensa che ricompenserà sempre qualsiasi problema possiate affrontare. Del resto una vera amicizia è proprio il frutto di uno scambio e di una crescita reciproca e così siamo certi sarà quando e se un quattrozampe sarà diventato parte della vostra famiglia!