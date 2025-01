Cane abbaia e salva la famiglia da un incendio a Casale Monferrato: ecco come ha fatto

Un cane ha abbaiato fino a quando non è riuscito a svegliare la sua famiglia salvando dall'incendio scoppiato in casa in piena notte. Il cane, un Pastore Tedesco, è riuscito a percepire il pericolo prima degli altri occupanti della casa grazie ai suoi sensi. È successo nella notte tra 2 e 3 gennaio a Casale Monferrato, in Provincia di Alessandria.

Come ha fatto il cane a salvare la sua famiglia dall'incendio

L'eroe di questa storia è un Pastore Tedesco che grazie ai sensi più acuti rispetto agli altri occupanti della casa, una coppia di coniugi, è riuscito a percepire in tempo il pericolo e a svegliarli. Abbaiando senza sosta è riuscito a svegliare l'uomo e la donna che dormivano senza sospettare nulla del pericolo intorno a loro, salvandogli la vita.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 4:20, e sul posto sono intervenute subito le Forze dell'ordine insieme ai Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio e portato in salvo la coppia, insieme ovviamente al cane. L'uomo sta bene mentre la donna è stata accompagnata in ospedale per aver respirato un po' di fumo.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scoppiato a causa del malfunzionamento della cappa della cucina, dovuto probabilmente a un corto circuito oppure a un surriscaldamento.

Perché il cane ha avvertito l'incendio per primo

L'impresa del Pastore Tedesco a Casale Monferrato è stata possibile grazie al suo olfatto estremamente sviluppato. Questo è il senso più importante per i cani che attraverso di esso comunicano e acquisiscono informazioni importanti sul mondo esterno.

I cani possiedono fino a 300 milioni di recettori olfattivi nel naso contro gli appena 5 milioni della nostra specie. Grazie a queste strutture e alla particolare conformazione del tartufo possono catturare una grande quantità di molecole odorose in sospensione e "leggere" l'ambiente in cui si trovano. Questo super potere non è appannaggio di pochi individui ma appartiene a tutti i cani, non esistono infatti i "cani molecolari" che come ha spiegato il cinofilo Paolo Fenili sono semplicemente individui allenati a seguire e comunicare la presenza di una specifica traccia.

L'olfatto però non è l'unica arma segreta usata dal cane per percepire l'incendio prima di tutti gli altri: questi animali sono infatti in grado di captare meglio di quanto faremmo noi il crepitio del fuoco, la temperatura che aumenta all'improvviso, e molti altri dettagli fondamentali. Altro aspetto fondamentale, poi, è l'integrazione con il gruppo e la capacità di allerta dovuta all'emozione della paura che appartiene al miglior amico dell'uomo insieme alle altre emozioni primarie e secondarie.