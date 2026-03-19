Bouledogue francesi e Bassotti, la classifica dei cani più popolari negli USA: iper-selezionati e con patologie

Nella classifica dei cani più comprati in Usa nel 2025 il Bassotto entra nella top 5



Per la quarta volta consecutiva al primo posto dei cani più comprati negli Stati Uniti ci sono loro: i tanto ricercati e "amati" Bouledogue francesi che poco importa se nascono con problemi di salute che si porteranno per tutta la vita a causa della selezione che abbiamo operato sulla razza. Ma le "buone notizie" non finiscono qui: nella top ten, e addirittura al 5° posto, arrivano anche i Bassotti tra i cani più desiderati negli States, altra razza affetta da patologie croniche e genetiche come l'ernia del disco intervertebrale e sempre a causa dell'intervento umano.

Tra le due tipologie svettano poi al secondo, terzo e quarto posto i due Retriever per eccellenza, il Golden e il Labrador, e il buon Pastore Tedesco in rappresentanza come sempre di una razza da guardiania altamente fedele e collaborativa che pure abbiamo distrutto dal punto di vista psicofisico, aumentando sempre di più le sproporzioni morfologiche sul treno posteriore, causandogli patologie all'apparato scheletrico tra le altre, e pure rendendolo sempre più nevrile dal punto di vista del comportamento.

Ecco, così andrebbe letta la classifica delle 10 razze di cani più acquistate negli Stati Uniti nel 2025 resa nota dall’American Kennel Club che ogni anno registra centinaia di migliaia di cani ma che non include meticci e incroci, sempre più diffusi nella vita reale anche degli americani e che però non riguarda solo i cani adottati dai rifugi ma anche gli "incroci di lusso" noti come "designer dogs".

Per il quarto anno consecutivo il Bouledogue francese è al primo posto della classifica dei cani più comprati in Usa nel 2025



Del resto difficile che cani brachicefali come i Bouledogue francesi escano dai pensieri degli americani se lo stesso Kennel Club, nel momento in cui spiega le ragioni del successo scrive: "I Bouledogue francesi hanno rapidamente guadagnato popolarità nell'ultimo decennio grazie alle loro dimensioni e alla loro capacità di adattamento. Si adattano bene sia alla vita in città che in appartamento, consentendo anche a chi ha spazi ridotti di avere un cane". Nessun accenno, invece, alle problematiche di salute di questi individui, legate alla cosiddetta BOAS ("Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome"), ovvero la Sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree, una malattia cronica di animali che hanno cranio corto o muso schiacciato, in cui le lesioni alle vie respiratorie superiori causano un restringimento che provoca respirazione rumorosa e difficoltà nell’esercizio fisico, nel sonno e nella termoregolazione.

Problemi che sono confermati da anni da veterinari di tutto il mondo, con tanto di appelli perché si smetta di allevarli e si promuovano invece acquisti basati almeno sulla consapevolezza delle patologie a cui possono andare incontro.

Ma l'ingresso dei Bassotti nella top 5 è ancora di più lo specchio di un interesse verso i cani che va ben oltre la conoscenza della tipologia che si sceglie, visto che basterebbe solo pensare che anche questi cani da caccia sono ora "a rischio" di essere addirittura banditi nel Regno Unito, dove recentemente è stata fatta la proposta di vietarne l'allevamento insieme ai Corgy e altri soggetti di quella morfologia che per l'estrema selezione hanno sempre più problemi che portano a una deformità della colonna vertebrale, con la presenza di forti dolori articolari, artrite e anomalie degli arti.

Gli Stati Uniti ci offrono così uno spaccato del modo di concepire la vita con un cane che è assolutamente replicabile in gran parte degli Stati occidentali. Come avviene del resto in altri ambiti, quello che accade dall'altra parte dell'oceano rappresenta ciò che poi ci ritroviamo anche in casa nostra. Una società che sempre di più vuole che un cane sia completamente integrato secondo però standard umani, così che il "Fido" ideale sia un animale tendenzialmente silenzioso, che occupa poco spazio, che è "portabile" e che rappresenti uno status symbol.

Basta pensare, infatti, a quello che abbiamo precedentemente accennato: l'assenza nella classifica di cani meticci di fatto, ma spacciati come all'ultima moda come i Labradoodle, i Peekapoo e ormai tanti altri incroci nati secondo la moda dei "designer dogs". Tradotto si tratta di prendere un Labrador e incrociarlo con un Barboncino, ad esempio, che porta fondamentalmente ad avere un cane molto carino e soprattutto fotogenico, perché poi la cosa importante è mettere le sue immagini sui social. Senza sapere che lo stesso inventore dei "designer dogs" se ne è amaramente pentito pubblicamente, cercando di spiegare quali danni dal punto di vista genetico poi si portano dietro questi esemplari. Nel settembre del 2019, a distanza di 30 anni dalla nascita del primo Labradoodle Sultan, l'inventore Wally Conron dichiarò appunto di aver commesso un errore, ammettendo di aver dato il via a una "tendenza pericolosissima. Ho aperto un vaso di Pandora e liberato il mostro di Frankenstein".

Tornando infine alla cronaca, questa è la top ten dei cani di razza più popolari in Usa nel 2025: