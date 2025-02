Banksy incanta anche i tassi: perché questa è la più bella foto dell’anno per il pubblico

Un tasso sembra ammirare il graffito di se stesso è la foto che ha vinto People's Choice Award del Wildlife Photographer of the Year. Tra le altre più votate un barbagianni, un ermellino perfettamente mimetizzato e un tasso del miele troppo ambizioso.

© Ian Wood, Wildlife Photographer of the Year



Un tasso che passeggia di notte tra le strade inglesi e che si ferma ad ammirare un graffito di Banksy raffigurante la sua stessa specie è la foto vincitrice del People's Choice Award del Wildlife Photographer of the Year, il più importante concorso internazionale di fotografia naturalistica. Intitolata "No Access" e scattata da Ian Wood, la foto è stata la più votata dal pubblico tra le 25 immagini finaliste di un'edizione definita da record dagli organizzatori e che ha raccolto oltre 76.000 voti provenienti da tutto il mondo.

"L'ondata di amore per i tassi che si è diffusa da quando la mia foto è stata nominata per il People's Choice Award è stata meravigliosamente travolgente – ha detto Ian Wood – E scoprire che ha vinto è davvero commovente". La foto di Wood ha conquistato il pubblico per diversi motivi, perché riesce combinare sia elementi di sorpresa, ma anche simbolismo e bellezza naturalistica. Ciò che rende la foto unica è però soprattutto l'incontro tra realtà e rappresentazione: un tasso in carne e ossa che sembra osservare la sua controparte stilizzata su un muro.

© Jess Findlay, Wildlife Photographer of the Year



Questa coincidenza visiva crea un effetto narrativo irripetibile e quasi da cartone animato, in cui l'animale appare curioso, forse persino confuso davanti all'immagine di Banksy di sé stesso che impugna due pistole, elemento che aggiunge un ulteriore livello di lettura, mescolando arte urbana e fotografia naturalistica. Un altro elemento vincente è probabilmente il modo in cui la foto ci ricorda che la fauna selvatica non è poi così lontana da noi oppure confinata solo in angoli remoti di natura incontaminata, ma è proprio dietro casa.

© Michel d’Oultremont, Wildlife Photographer of the Year



Questo tasso, illuminato dalla luce calda di un lampione, si muove infatti in un contesto tipicamente umano e a noi familiare, rivelando la coesistenza tra due mondi spesso considerati erroneamente separati. La fotografia invita quindi chi la guarda anche a prestare maggiore attenzione agli altri animali che vivono intorno a noi, rendendo così visibile una natura "segreta" che è in realtà lì ogni notte a pochi passi da noi. Il forte impatto visivo e simbolico dello scatto ha suscitato quindi un'ondata di affetto per il tasso, come dimostrato dalla risposta del pubblico.

© David Northall, Wildlife Photographer of the Year



La foto non si limita perciò solo a documentare, ma racconta una storia e forse stimola a una riflessione sulla relazione tra esseri umani e natura. Il contrasto tra il mondo artificiale e quello selvatico, l'unicità della scena e la bellezza semplice del tasso hanno reso così "No Access" un'immagine meritevole della vittoria. Tra le altre quattro foto più votate ci sono invece un barbagianni che esce in volo da un fienile in piena notte, un ermellino perfettamente mimetizzato con la neve e un tasso del miele che ha puntato una preda "spinosa" fuori dalla sua portata.