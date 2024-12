Avere due cani in casa: pro e contro da valutare e come farli convivere pacificamente

La decisione di adottare un secondo cane quando ne abbiamo già uno in casa dovrebbe essere sempre ponderata molto attentamente, perché non comporta solo vantaggi, ma anche una serie notevole di sfide e complicazioni come la possibilità di competizione tra i due e nuove attenzioni da considerare. È importante inoltre sapere come garantire ad entrambi una convivenza serena e pacifica.

L'idea di accogliere un secondo cane in famiglia può sembrare allettante per molti amanti degli animali. Tuttavia questa decisione non dovrebbe essere mai presa alla leggera poiché comporta una serie di pro e contro e numerose sfide da considerare con molta attenzione.

La decisione di adottare un secondo cane dovrebbe essere sempre ponderata attentamente, considerando fattori come lo spazio disponibile, il tempo e le risorse finanziarie necessarie per curare adeguatamente entrambi gli animali e, soprattutto, la compatibilità tra i due individui e con il resto della famiglia.

Prendere un secondo cane non è mai una scelta saggia se si vuole per esempio solo fornire compagnia al proprio cane o se non si è in grado di gestire le numerose esigenze aggiuntive di avere un secondo animale in famiglia. Si tratta di una decisione che complica necessariamente di molto le cose ed è importante sottolineare che ogni cane è un individuo con esigenze uniche e diverse.

L'adozione di un secondo cane dovrebbe essere una decisione basata sulla volontà di accogliere un nuovo membro della famiglia piuttosto che una soluzione rapida per risolvere la solitudine del primo cane.

Quali sono i vantaggi dell'avere due cani in casa: socializzazione e personalità

Avere due cani in casa può senza dubbio arricchire la vita sia degli umani che dei cani stessi. Vedere il mondo attraverso gli occhi di due individui ognuno con la sua personalità può aiutare a sviluppare una maggiore consapevolezza sulla diversità, aiutare a vedere gli altri con occhi diversi e migliorare il modo in cui percepiamo e apprezziamo le cose, le persone e le altre vite. Ogni cane infatti porta con sé una relazione unica e irripetibile e averne due significa, pur tenendo presenti le inevitabili differenze di specie, avere un vero amico in più al fianco.

Adottare un secondo cane, se l'adozione avviene in maniera davvero equilibrata e consapevole, significa anche offrire ad entrambi maggiori opportunità di socializzazione, gioco, attività da fare insieme e supporto emotivo intraspecifico. Quando due cani sono caratterialmente e socialmente compatibili, equilibrati e ben socializzati possono godere e sprigionare tutta la meraviglia della loro natura sociale da branco ereditata dal lupo. Le loro vite potrebbero essere senza dubbio più arricchite e appaganti, ma ci sono anche dei necessari contro da tenere in considerazione.

Gli svantaggi da considerare quando si adotta il secondo cane: competizione e attenzioni

Prendere un secondo cane comporta anche una serie di sfide da affrontare. I problemi non raddoppiano semplicemente ma possono moltiplicarsi, poiché ogni cane ha le proprie esigenze e personalità. Potrebbero per esempio sorgere difficoltà nel gestire due cani che hanno bisogno di uscire in momenti diversi o che si eccitano a vicenda, fino a raggiungere situazioni problematiche legate alla convivenza, alla competizione, alla sicurezza e, più in generale, alla gestione di due vite diverse e complesse che si intrecciano.

Inoltre, potrebbero emergere anche tutte le difficoltà legate differenze nelle necessità di vita e di salute tra i due cani che possono dipendere dall'età, dalla personalità, dalle diverse motivazioni di razza. Sono tutte variabili che richiedono attenzioni e cure specifiche.

Se la relazione con un cane è andata bene, non significa automaticamente che sarà lo stesso con un secondo cane, anzi. Altro elemento da tenere in considerazione riguarda anche le inevitabili spese aggiuntive associate all'arrivo di un secondo cane in famiglia tra cui cibo, cure veterinarie, giocattoli e accessori.

Come far convivere pacificamente due cani in casa

Se si è però davvero pronti e consapevoli, è possibile far convivere bene due cani in famiglia, soprattutto se si lavora in ottica di prevenzione. La convivenza armoniosa tra due cani richiede infatti una pianificazione e una gestione attenta e accurata che comincia ancora prima dell'ingresso in casa del secondo animale. Una delle cose più importanti da fare è valutare la compatibilità tra i due in termini di personalità, età, sesso e dimensioni. Questo ridurrà significativamente il rischio di conflitti e problemi comportamentali.

Se il primo è un cane che non ama gli altri cani e che assume atteggiamenti aggressivi dovremmo orientare la scelta su un secondo cane che abbia maggiori capacità comunicative e a cui piaccia relazionarsi ai suoi simili. Lo stesso bilanciamento dovremo farlo chiaramente anche per quanto riguarda il rapporto con gli esseri umani. Anche in relazione ai sessi, per esempio, è tendenzialmente meno rischioso far convivere un maschio e una femmina, oppure due femmine. Tuttavia, anche in questo caso non si tratta di un'equazione certa.

Tra due cani di casa, inoltre, meglio se non ci sono differenze di età troppo pronunciate. Non è consigliabile, infatti, inserire un cucciolo con un cane anziano e viceversa, poiché i cani anziani non hanno le energie sociali da dedicare a un cucciolo. Inoltre, è essenziale garantire che ogni cane abbia i propri spazi e le proprie opportunità di appagamento, sia fisico che mentale. La coerenza nelle regole e nell'educazione è giocherà un ruolo ancor più importante per la gestione, così come l'ascolto attento delle esigenze di entrambi gli animali.

Dedicare del tempo a ognuno separatamente è fondamentale, specialmente se i cani hanno personalità o motivazioni molto diverse. Questo assicura che ciascun cane riceva le attenzioni e l'appagamento di cui ha bisogno per essere davvero felice. In conclusione, avere due cani in casa può essere estremamente gratificante, ma richiede una pianificazione attenta e un impegno costante da parte di tutti i membri della famiglia. Con la giusta preparazione e gestione, è tuttavia possibile creare un ambiente armonioso in cui entrambi i cani possano prosperare e godere di una vita felice e appagante.