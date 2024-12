Anche tra gli scimpanzé alcuni sono più dotati di altri, per esempio a spaccare le noci con i sassi

Jeje, un maschio di 15 anni, mentre prova ad aprire una noce utilizzando i sassi. Screenshot da video di Sophie Berdugo e Tetsuro Matsuzawa



Un colpo preciso, un'attenta selezione degli strumenti più adatti e una buona dose di pazienza: spaccare le noci con i sassi non è un'impresa semplice, nemmeno per gli scimpanzé. Ma c'è di più. Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature Human Behaviour e condotto dall'Università di Oxford, in collaborazione con la Chubu Gakuin University, in Giappone, ha svelato che all'interno di una stessa comunità di scimpanzé ci sono individui più abili di altri nell’utilizzo di questa tecnica. Una conclusione che potrebbe sembrare scontata, ma che in realtà racconta molto sull'individualità, l'evoluzione e lo sviluppo dei comportamenti complessi, inclusi quelli di noi esseri umani.

Un'abilità complessa e misurabile

Per uno scimpanzé, spaccare una noce con un sasso richiede una sequenza di azioni ben precise: scegliere una noce adatta, posizionarla su una superficie piatta, selezionare una roccia della giusta forma e peso e, infine, colpire con forza e angolazione corrette. È un esempio emblematico di utilizzo di strumenti da parte dei grandi primati, che dimostra quanto siano sofisticati e complessi il loro comportamento e la loro cultura tecnologica.

I ricercatori hanno analizzato 3.882 video registrati tra il 1992 e il 2017, che documentano il comportamento di 21 scimpanzé appartenenti alla comunità di Bossou, in Guinea, l'unica in tutta l'Africa ad aver imparato a utilizzare sassi e rocce come se fossero un'incudine e un martello per aprire e mangiare le noci.

I più bravi e i meno esperti

Fanle, una femmina, che apre una noce nel 2004 all’età di 6 anni e dopo un anno di pratica (a sinistra) e nel 2017, all’età di 20 anni. Immagine da Berdugo et al., 2024



Hanno poi valutato le prestazioni dei singoli individui sulla base di cinque criteri misurabili: tempo impiegato per aprire una noce, numero di colpi necessari, tasso di successo, frequenza con cui la noce scivolava via e numero di volte in cui un individuo abbandonava un sasso per cercarne un altro più adatto.

L'analisi ha evidenziato significative differenze tra i vari gli individui. Alcuni scimpanzé si sono dimostrati straordinariamente più abili, mentre altri facevano invece molta più fatica, impiegando il doppio del tempo rispetto alla media. Interessante è il fatto che questa capacità migliora con l'età e quindi con l'esperienza, mentre non sono emerse differenze significative tra maschi e femmine.

Lo studio suggerisce quindi che esistano differenze misurabili nelle abilità cognitive e pratiche tra i membri di una stessa comunità, anche se questi possono imparare gli uni dagli altri e migliorare le proprie prestazioni. Alcuni scimpanzé non solo imparano più velocemente, ma affinano col tempo tecniche più efficaci e precise, dimostrando che anche tra i primati l'esperienza individuale gioca un ruolo fondamentale.

Perché studiare le abilità degli scimpanzé?

Studiare gli scimpanzé significa fare luce sull’evoluzione delle capacità cognitive e culturali nei primati, incluso l’essere umano.



Lo studio dei comportamenti e dell'utilizzo di strumenti da parte degli scimpanzé non serve solo a comprendere meglio questi animali straordinari e così vicini a noi, ma anche a fare luce sull'evoluzione delle capacità cognitive e culturali nei primati, incluso l'essere umano.

La ricerca sulla capacità di fabbricare strumenti degli scimpanzé suggerisce infatti che le abilità alla base del linguaggio umano e della nostra tecnologica potrebbero essersi evolute prima ancora che umani e grandi scimmie si separassero milioni di anni fa. In fondo, osservare uno scimpanzé che colpisce con precisione una noce può ricordarci quanto la nostra stessa manualità e intelligenza siano radicate in un passato remoto, ma condiviso con questi nostri lontani cugini.