All’Università di Tolosa un corso universitario in diritto animale. Ecco dove specializzarsi in Italia

L’Università di Tolosa ha attivato per la prima volta un corso in diritto animale rivolto sia a studenti di giurisprudenza che a professionisti del settore. In Italia questo insegnamento esiste già, e diversi atenei come Ca’ Foscari, Milano e Trieste negli ultimi anni hanno iniziato a offrire percorsi analoghi.

L'Università di Tolosa, in Francia, ha creato un corso universitario in diritto animale. Durante le 128 di formazione verrà approfondito il tema della difesa degli animali, anche alla luce dei recenti sviluppi normativi.

Il corso è iniziato ufficialmente il 24 marzo e nasce dalla necessità di affrontare "una materia ampiamente ignorata nel curriculum di base degli studi giuridici", come si legge nella descrizione sul sito dell'Università.

Cosa prevede il corso in diritto animale dell'Università di Tolosa

Comprendere il posto che gli animali occupano nella nostra società odierna, lo status giuridico a loro applicabile e il trattamento che ricevono fa parte di un approccio che è al tempo stesso civico ed etico, di cui l'ateneo di Tolosa ha scelto di farsi promotore.

Il corso è rivolto agli studenti di giurisprudenza, ai professionisti del mondo giuridico – avvocati, magistrati, notai -, o della pubblica amministrazione. Spazio è riservato anche a tutti i soggetti che svolgono attività legate agli animali anche se non di tipo strettamente giuridico, come veterinari e operatori di associazioni per la protezione degli animali.

Oltre ai moduli tenuti da docenti-ricercatori, il percorso di formazione offre workshop e dibattiti con professionisti e periodi di apprendimento all'interno di attività del settore. Il tutto si svolgerà nell'arco di 5 mesi, a partire da marzo, in una modalità da remoto e in presenza, allo scopo di agevolare i professionisti.

"Se si guarda attentamente, gli animali sono ovunque e le relazioni che gli esseri umani hanno con loro sono tanto quotidiane quanto secolari", spiegano gli organizzatori.

Dove studiare il diritto animale in Italia: gli atenei in cui specializzarsi

Negli ultimi anni, l'interesse per il diritto animale è cresciuto significativamente anche in Italia, portando diverse università a offrire corsi specifici per chi desidera approfondire questa disciplina. Tra queste c'è L'Università Ca' Foscari di Venezia che in collaborazione con l'associazione Animal Law Italia ha attivato il corso Whale– Working on non-Human Animals Law and rights in the EU. Questo modulo, finanziato dall’Unione Europea, si tiene ogni anno nel semestre primaverile per tre anni e prevede lezioni su diritto internazionale, dell’Unione Europea e nazionale, con spunti comparatistici tra i diversi ordinamenti. È aperto sia a studenti universitari sia a professionisti del settore legale ed è accreditato dall'Ordine degli Avvocati.

Sempre in Veneto, l'Università di Verona propone un corso di perfezionamento Il benessere degli animali e la salvaguardia del rapporto interspecifico uomo/animale. È rivolto a professionisti e laureati in ambito giuridico, medico, veterinario o umanistico, e si svolge sia in presenza che da remoto. L'obiettivo è affrontare in maniera multidisciplinare le tematiche legate al benessere animale e alla relazione tra esseri umani e animali.

Il corso sul diritto animale più noto a livello nazionale è però quello dell'Università degli Studi di Milano con Legislazione per la tutela del benessere animale all’interno del corso di laurea in Allevamento e benessere degli animali d’affezione. Questo modulo si concentra sulla legislazione internazionale, comunitaria e nazionale relativa alla sanità e al benessere animale, con particolare attenzione agli animali da compagnia e agli equini.

Nel 2025 anche l'Università di Trieste ha attivato il corso Gli animali nel diritto pubblico comparato ed europeo. Dura 15 ore e si svolge tra gennaio e febbraio. Durante le lezioni vengono trattati temi come l’evoluzione del concetto di benessere animale e l'inclusione degli animali nelle Costituzioni nazionali, compresa quella italiana dove animali e ambiente nel 2022 sono stati enumerati tra i principi fondamentali.

Infine, l'Università di Bologna offre un master biennale di II livello in Medicina comportamentale degli animali da compagnia: diagnosi, terapia e riabilitazione. Anche se è focalizzato principalmente sulla medicina comportamentale, il master include aspetti legislativi relativi al benessere animale.