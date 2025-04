A 14 anni salva da morte certa un capriolo finito in mare: nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella

A 14 anni, Samuel Massa si è tuffato in mare a Fossacesia per salvare un capriolo ferito. Per il suo coraggio, nel 2025 è stato nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella.

A 14 anni ha salvato un capriolo gettandosi in mare. Il protagonista di questa vicenda è il giovanissimo Samuel Massa che nel 2023 senza pensarci due volte si buttò nel mare di Fossacesia, provincia di Chieti, per salvare la vita a un giovane capriolo. Grazie a quell'atto eroico, all'età di quasi 16 anni è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'eroico salvataggio del capriolo

Nel febbraio 2024, il 14enne studente dell'istituto Nautico di Ortona, insieme a un amico, assistette all'incidente di un capriolo investito da un'auto. L'animale, ferito e sanguinante, è stato sbalzato in acqua dove sarebbe sicuramente morto annegato. A questo punto Samuel nonostante la giovanissima età ha deciso di fare qualcosa fuori dal comune: senza pensarci due volte si è buttato in mare per recuperare l'animale.

I rischi erano tanti: quando si maneggia un animale selvatico, soprattutto se ferito, è possibile che questo dibattendosi possa mettere a repentaglio la propria vita e quella del suo salvatore. I pericoli insiti in ogni azione di questo tipo sono poi aumentati dalla difficoltà di trovarsi in acqua.

Nonostante le molte incognite Samuel ha scelto di agire, e ha preso la decisione giusta. Grazie a lui il capriolo spaventato ha toccato la terra ferma, dove è stato poi affidato alle autorità competenti che se ne sono prese cura.

Perché Samuel è stato nominato Alfiere della Repubblica: le motivazioni del Presidente Mattarella

Per quel gesto di generosità, il 5 aprile 2025 Samuel è stato ricevuto dal presidente Mattarella che gli ha conferito il titolo di Alfiere della Repubblica con le seguenti motivazioni: "Per la prontezza con cui ha affrontato il pericolo salvando un capriolo ferito, che era finito in mare. Un gesto coraggioso che esprime rispetto per ogni forma di vita".

Grazie al suo atto eroico, Samuel si è guadagnato un posto tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica. Gli Alfieri sono i giovani che nel 2024 si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, nel volontariato oppure, come Samuel, hanno compiuto atti ispirati all'altruismo e al rispetto di ogni vita.