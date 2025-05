5 razze di gatti più piccoli

I gatti non sono tutti uguali: anche loro sono stati oggetto nel tempo di una forte selezione genetica che ne ha cambiato la morfologia. Questi cambiamenti hanno influito sul comportamento e sull'aspetto degli individui appartenenti a determinate razze. Ce ne sono alcune in particolare, la cui dimensione ridotta è stata ricercata e privilegiata a scapito della salute.

Questi gatti rimangono piccoli, hanno una costituzione delicata e in molti casi mantengono le proporzioni di un gattino. Ad esempio, il Munchkin, ha zampe corte che lo fanno sembrare un Bassotto, oppure il Devon Rex, un vero "peso-piuma" tra i gatti. Questi mici però nonostante il loro aspetto tenero nascondono molte fragilità genetiche spesso sottovalutate. Vediamo quindi di conoscerli meglio.

Munchkin

Il Munchkin è la razza di gatto più piccola al mondo



Il Munchkin è nato begli Stati Uniti ed è noto per essere il "gatto Bassotto" in ragione della sua caratteristica più riconoscibile: le zampa incredibilmente corte. Questa caratteristica è data da una mutazione genetica che impedisce alle ossa lunghe di svilupparsi correttamente. Il rischio che questa mutazione possa provocare altri tipi di alterazioni, sia fisiche che comportamentali, ha portato numerose associazioni di tutto il mondo a non riconoscere la razza per non incoraggiarne l'allevamento.

Gli individui di questa razza solitamente raggiungono un'altezza compresa tra i 15 e i 22 centimetri e i 23 di lunghezza. Le femmine pesano appena 2-3 chili, e i maschi possono arrivare a pesare fino a 4 chili. Nonostante l'impedimento delle zampe corte ama giocare, correre ed esplorare, e ha un carattere generalmente allegro e molto curioso.

Devon Rex

Il Devon Rex prende il nome dalla contea di Devon, in Inghilterra. Questa razza è talvolta conosciuta come "gatto alieno" per il suo aspetto particolare: grandi orecchie triangolari, occhi altrettanto grandi e corpo molto sottile. Gli individui di questa razza pesano solitamente tra i 2 e i 4 chili e sono lunghi meno di 35 centimetri.

Anche in questo caso la selezione artificiale perpetrata dall'uomo ha favorito alcune patologie come la miopatia congenita che provoca debolezza muscolare diffusa, una condizione per la quale ad oggi non c’è cura.

Altra particolarità oltre alle dimensioni contenute è il mantello sottile e leggermente mosso, privo di sottopelo. Prendersene cura non è facile perché non dovrebbe mai essere spazzolato, ma pulito con un panno morbido, e dev'essere sempre protetto dal freddo.

Skookum

Dall'incrocio tra il Munchkin e il LaPerm, è nato lo Skookum. Gli individui di questa razza sono tra i più piccoli al mondo. Il suo nome nella lingua Chinook, tribù nativa americana, significa "forte" o "potente", e descrive bene il temperamento di questo micio piccolo ma molto combattivo. Questa razza si caratterizza per un pelo spesso e ondulato. Pesa tra 1 e 4 chili e del Munchkin ha ereditato le zampe corte, mentre il corpo è muscoloso e compatto.

Tuttavia, proprio come come la razza da cui deriva la mutazione che causa le zampe corte può provocare problemi articolari molto seri. Le ossa possono crescere storte, e l'individuo ha un rischio maggiore di sviluppare osteoartrite precoce, in qualche caso anche prima dei 6 anni. Questo provoca dolore cronico e una qualità della vita molto bassa.

Korat

Il Korat è una razza antica originaria della Thailandia, dove è considerato portatore di fortuna e prosperità. Si distingue per la sua taglia contenuta e il corpo compatto, muscoloso ma snello, con un peso che va da 2,5 e 4,5 chili. Il pelo corto e lucido ha una caratteristica tonalità grigio-argento, chiamata silver blue, che gli conferisce un aspetto quasi irreale grazie al riflesso brillante intorno al corpo.

Al contrario delle altre razze di gatti più piccole, il Korat ha una buona aspettativa di vita e in genere non soffre di molte patologie genetiche, anche se alcune linee possono essere soggette a problemi neurologici rari.

Singapura

Il Singapura è tra le razze di gatti più piccole al mondo e come si evince dal nome arriva da Singapore. Raramente supera i 2,7 chili di peso, mentre l'altezza va dai 33 a 41 centimetri. A colpire però sono soprattutto gli occhi enormi e quasi sproporzionati rispetto al cranio.

A differenza della maggior parte delle altre razze piccole, il Singapura non ha problemi di salute specifici della razza conosciuti e alcuni individui possono vivere fino a 16 anni. Tuttavia, le femmine possono avere l'inerzia uterina, ovvero l'incapacità di espellere il feto a causa della debolezza muscolare.