40 cani stipati negli armadi di casa: “Non hanno mai giocato in un prato o fatto una passeggiata”

Nel Queens, a New York, 40 cani di razza Pastore Belga Malinois e Pastori Tedeschi sono stati salvati da un appartamento in cui vivevano senza mai uscire e senza luce. Trovati stipati in armadi e ripostigli, ora sono in cura grazie all’intervento dei volontari della città.

40 cani di razza Pastore Belga Malinois e Pastori Tedeschi sono stati trovati negli armadi e nei ripostigli di un appartamento di New York. I volontari li hanno trovati stipati in spazi angusti senza aria né luce, e probabilmente molti degli esemplari più giovani non sono mai stati fuori.

In loro soccorso sono intervenuti i volontari dell'Animal Care Centers of NYC (ACC), per salvare i cani e strapparli a una detenzione insostenibile: "Probabilmente non hanno mai toccato l'erba di un prato, fatto una passeggiata o incontrato uno sconosciuto – ha detto Biana Tamimi, direttrice del reparto di veterinaria del rifugio – Ogni nuovo suono, ogni interazione umana, è travolgente. Ma stiamo già intravedendo sprazzi di curiosità, e questo ci dà speranza".

Il salvataggio di 40 cani detenuti a New York

A maggio, i volontari dell'Animal Care Centers, il più grande rifugio per animali di New York, hanno salvato 40 cani, di razza Pastori Belga Malinois e Pastori Tedeschi detenuti in pessime condizioni nel Queens.

I soccorritori hanno trovato i cani stipati in armadi, ripostigli e altri spazi dove non avevano accesso all'aria aperta o alla luce del sole. Gli operatori dell'ACC ritengono che molti dei cani salvati, che vanno da adulti a cuccioli, non fossero mai stati all'aperto prima del loro salvataggio, come ha spiegato Tara Mercado, direttrice delle operazioni del rifugio: "Questi cani hanno vissuto in totale isolamento per tutta la vita. Abbiamo trovato Malinois adulti nascosti negli armadi e stipati dietro i mobili".

I cani, come hanno spiegato volontari e operatori intervenuti sul posto, sono vittime di uno dei casi di animal hoarding "più strazianti mai visti". L'animal hoarding, il disturbo da accumulo di animali, conosciuto anche come "sindrome di Noè", si manifesta attraverso la raccolta compulsiva di un grande numero di animali a cui segue l'incapacità di fornire loro standard minimi di nutrizione, igiene e cure veterinarie.

È questo ciò che è accaduto anche ai 40 cani salvati nel Queens, anche se i volontari non hanno voluto fornire informazioni sulla persona che li deteneva. Ora i cani non si trovano più nell'appartamento: sono stati portati in strutture specializzate per essere sottoposti ai necessari controlli sanitari. Tutti i cani saranno sottoposti a visita medica e comportamentale.

I volontari: "Date loro una seconda vita"

Al momento i cani salvati a New York non sono ancora adottabili perché devono completare l'iter sanitario e di quarantena. Inoltre, i volontari devono ancora valutare insieme agli esperti quali hanno bisogno di iniziare un programma di recupero comportamentale dopo quanto accaduto.

Sia i Pastori Tedeschi, e soprattutto i Malinois, sono cani che hanno anche in ragione della selezione operata dall'essere umano, hanno un'energia straordinaria. Si sentono pienamente soddisfatti quando possono camminare con il loro umano nella natura e correre liberamente in ampi spazi. Nessun cane può vivere felicemente in appartamento, ma questi hanno la necessità fisiologica di dare sfogo alle loro energie.

Per la maggior parte di loro, quindi, il percorso è molto lungo, ma la speranza è di trovare nuove famiglie per ognuno: "Ogni cane è ora al sicuro – hanno fatto sapere i volontari – Adottate e aiutate altri cani ad avere una seconda possibilità".